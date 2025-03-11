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رياضة

رغم بيان الأهلي.. أوسكار رويز يجتمع بطاقم تحكيم مباراة القمة (صور)

حكام القمة،فيتو
حكام القمة،فيتو

اجتمع اوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، بحكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي ستقام الليلة بالدوري.

وعلى الرغم من بيان الاهلي الذي يطالب من خلاله بإقامة القمة بحكام أجانب وإلا سينسحب من الدوري، إلا أن صفحة اتحاد الكرة نشرت اجتماع اوسكار بطاقم التحكيم المصري الذي سيدير اللقاء.

 

أكد مصدر داخل مجلس إدارة النادي الأهلي أنه لا توجد مشكلة للنادي في خوض مباراة القمة الليلة حال توفير طاقم تحكيم أجنبي لإدارة المباراة مؤكدا ان النادى أصدر بيان واضح طالبا تأجيل المباراة وتوفير طاقم أجنبي ولم يعلن انسحابه من المباراة مشددا على انه حال عدم تنفيذ طلبه لن يستكمل المسابقة. 

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حاليا جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة بعد قرار إدارة النادي بعدم خوض مباراة القمة 130 أمام الزمالك اليوم. 

كما أكد مصدر داخل الأهلي أنه لا تراجع عن قرارات المجلس الصادرة في جلسة اليوم بشأن عدم خوض القمة إلا في حالة وجود حكام أجانب أو التهديد بعدم استكمال المسابقة المحلية مشددا على رفض النادي الأهلي التام لفكرة توجيه الدوري إلى أحد الأندية وان المجلس سيظل في طريقه نحو الحفاظ على حقوق النادي. 

قال مصدر داخل الأهلي أن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب حصل على موافقة كولر بشأن عدم خوض القمة الليلة في وجود حكام مصريين وذلك قبل إصدار بيانه الرسمي الخاص بعدم خوض المباراة الا في وجود حكام أجانب مؤكدا ان التنسيق كان مستمر بين إدارة النادي مارسيل كولر   من خلال محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي. 

أصدر النادي الأهلي بيانا رسميا تعليقا على أحداث مباراة القمة، وذلك بعد إعلانه أمس عن عقد اجتماع طارئ اليوم للحفاظ على حقوق النادي. 

الأهلي يُحدد موقفه من مباراة القمة في بيان رسمي 

• التمسك بتأجيل المباراة لحين الالتزام بقرار رابطة الأندية المحترفة التي تنظم مسابقة الدوري، ورغبة النادي بإقامة مباراة اليوم بطاقم تحكيم أجنبي؛ لتوفير العدالة بين الأندية المتنافسة.. وفي حالة عدم الاستجابة، فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري.

• مجلس الإدارة في حالة انعقاد مستمر لبحث كافة المستجدات في هذا الشأن.

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