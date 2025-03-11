البلح مهم للصائمين على الإفطار ويمنع الإمساك

فوائد البلح، البلح من الفاكهة الشهيرة واللذيذة التي لها أنواع عديدة وعشاقه كثيرون لمذاقه المميز، وهو يعتبر من أهم مكونات ياميش رمضان.

وفوائد البلح، عديدة لقيمته الغذائية العالية، وفى شهر رمضان المبارك يعتبر أساسى على الإفطار حيث أوصى به الرسول الكريم للصائمين.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية: إن البلح من أقدم الفواكه التي عرفها الإنسان، وهو غذاء متكامل يحمل قيمة غذائية عالية، إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية، ويُزرع البلح في المناطق الحارة والجافة، ويُعتبر من الفواكه الأساسية في الدول العربية، خاصة في مناطق الخليج العربي وشمال إفريقيا.

فوائد البلح الصحة

وأضافت منى، أن من فوائد البلح التى تدفعنا لتناوله:

مصدر غني بالطاقة، ويتميز البلح باحتوائه على نسبة عالية من السكريات الطبيعية، مثل الفركتوز والجلوكوز، مما يجعله مصدرًا سريعًا للطاقة، لذلك، يُنصح بتناوله في الصباح أو بعد الصيام لتعويض فقدان الطاقة.

تعزيز صحة الجهاز الهضمي، ويحتوي البلح على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، التي تساعد في تحسين عملية الهضم، وتمنع حدوث الإمساك، وتُحافظ على صحة الأمعاء، كما أن الألياف تُساهم في تعزيز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي.

دعم صحة القلب، ويحتوي البلح على نسبة جيدة من البوتاسيوم، الذي يُساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في البلح تعمل على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم.

فوائد البلح

تقوية العظام والوقاية من هشاشتها، حيث يُعد البلح مصدرًا ممتازًا للمعادن مثل الكالسيوم، الفوسفور، والمغنيسيوم، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على صحة العظام وتقويتها، مما يقي من الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر.

تحسين صحة الدماغ والذاكرة، وأظهرت بعض الدراسات أن البلح يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة مثل الفلافونويدات التي تُقلل من الالتهابات في الدماغ، مما يُحسن من وظائفه ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي مثل الزهايمر.

دعم صحة الجهاز المناعي، وذلك بفضل غناه بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، الكاروتينات، وحمض الفينول، حيث يُساعد البلح في تقليل الالتهابات وتعزيز مناعة الجسم، مما يجعله فعالًا في الوقاية من الأمراض المختلفة.

مفيد للنساء الحوامل، ويُوصى بتناول البلح خلال فترة الحمل لأنه يُساعد في تقوية الرحم، ويُسهل عملية الولادة الطبيعية، كما يُساهم في تعويض المعادن والفيتامينات التي تفقدها الأم خلال هذه الفترة.

وتابعت، يُعتبر البلح من أفضل الأطعمة الصحية التي يمكن إدراجها في النظام الغذائي اليومي، نظرًا لفوائده العديدة للجسم والعقل، سواء كنت ترغب في تعزيز طاقتك، تحسين صحة جهازك الهضمي، أو دعم مناعتك، فإن تناول البلح بانتظام سيعود عليك بفوائد مذهلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.