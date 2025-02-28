«البلح في رمضان.. سُنّة دينية وفوائد صحية».. انخفاض الأسعار 5 جنيهات.. والسكري والسكوتي والشامي والصعيدي «أشهر الأنواع» ( صور)

يُعتبر البلح من الأغذية الأساسية التي لا تخلو منها مائدة الإفطار في شهر رمضان، حيث يُنصح ببدء الإفطار به لما له من فوائد صحية عديدة، بالإضافة إلى كونه سنة نبوية. ومع حلول شهر رمضان هذا العام، شهد سوق الجملة في ساحل شبرا انخفاضًا ملحوظًا في أسعار البلح مقارنة بالعام السابق، مما جعل الإقبال عليه كبيرًا من قبل التجار والمستهلكين.

انخفاض أسعار البلح في سوق الجملة بساحل شبرا

وشهد سوق الجملة في منطقة ساحل شبرا تراجعًا كبيرًا في أسعار البلح هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مما انعكس إيجابًا على أسعار التجزئة في الأسواق. فقد وصل سعر بعض أنواع البلح إلى 5 جنيهات للكيلو، بينما بلغت أسعار الأنواع الفاخرة 55 إلى 70 جنيهًا، في حين تراوحت أسعار التمر بين 20 و40 جنيهًا.

ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة المعروض من الإنتاج المحلي وتحسن عمليات التوزيع، إضافة إلى استقرار الظروف الاقتصادية نسبيًا مقارنة بالعام السابق.

جدول بأسعار بعض أنواع البلح في سوق الجملة بساحل شبرا

النوع السعر للكيلو بالجنيه بلح اللوحات (فاخر) 55 - 70 بلح اللوحات (متوسط الجودة) 20-30 بلح اللوحات (أقل جودة) 5 تمر العجوة 20 - 40 تمر سكري 30 بلح السكوتي 20 بلح الشامية 20 بلح الصعيدي 8 - 15

إقبال المستهلكين والتجار

مع انخفاض الأسعار، شهدت الأسواق إقبالًا كبيرًا من المستهلكين الذين حرصوا على شراء كميات أكبر من البلح استعدادًا لشهر رمضان. كما استفاد التجار من الأسعار المنخفضة في سوق الجملة، حيث زاد حجم مبيعاتهم مقارنة بالعام السابق

ويظل البلح عنصرًا غذائيًا أساسيًا في رمضان، لما له من فوائد عديدة تعود بالنفع على الصائم. ومع الانخفاض الملحوظ في أسعاره هذا العام، أصبح في متناول الجميع، مما جعل الإقبال عليه كبيرًا سواء من الأسر أو التجار، ليظل متربعًا على عرش الموائد الرمضانية.

فوائد البلح للصائم

ويُعد البلح مصدرًا سريعًا للطاقة، إذ يحتوي على سكريات طبيعية سهلة الامتصاص، مثل الجلوكوز والفركتوز، مما يساعد الصائم على استعادة نشاطه بعد ساعات طويلة من الصيام. كما أنه غني بالألياف التي تحسن الهضم وتمنع الإمساك، وهو أمر شائع بين الصائمين نتيجة التغير في النظام الغذائي خلال رمضان.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي البلح على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة مثل البوتاسيوم، الذي يساعد في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، والمغنيسيوم الذي يدعم صحة العضلات والأعصاب، والحديد الذي يقي من فقر الدم. كما أن تناوله عند الإفطار يساعد في تقليل الشعور بالجوع، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام بعد ذلك.

استطلاع هلال رمضان

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان المبارك من خلال اللجان الشرعية المختصة في شتى أنحاء الجمهورية، ويعلن المفتي نتيجة الرؤية في احتفال رسمي وشعبي تنظمه مساء اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025، الموافق 29 شعبان 1446هـ.

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