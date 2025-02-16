الأحد 16 فبراير 2025
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محافظات

مراحل تعبئة وتصدير البلح داخل مسطاح جبل المحروسة في قنا (فيديو)

بلح،فيتو
بلح،فيتو

أجرت فيتو بثا مباشرا من داخل مسطاح البلح التابع لجبل المحروسة التابع لمركز ومدينة قنا للتعرف علي طرق تعبئة وتصدير البلح إلى مختلف محافظات مصر والمملكة العربية السعودية.

مسطاح البلح بقنا

من جانبه قال حمدي شعبان، صاحب مسطاح البلح بجبل المحروسة، إنه يتم تعبئة وتصدير البلح في شهر أغسطس ويستمر حتى شهر نوفمبر ويتم التصدير لكافة محافظات مصر منها المنوفية وكفر الشيخ والمنيا.

وأضاف أن المسلمين والمسيحيين يشتركون في شراء البلح وخاصة في موسم صيام العذراء.

سعر التمور والبلح في السلاسل الغذائية

وعلى صعيد آخر؛ جاءت سعر التمور والبلح في السلاسل الغذائية؛ كالآتي:

  1. بلغ سعر كيلو البلح الناشف نحو 23 جنيهًا.
  2. بلغ سعر بلح سكوتي نحو 40 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كرتونة تمر وزن 10 كيلوات نحو 503 جنيهات.
  4. بلغ سعر كرتونة بلح وزن 5 كيلوات نحو 180 جنيهًا.
  5. بلغ سعر بلح أسواني ناشف خشاف شعبي نحو 22 جنيهًا.

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البلح الناشف السعودية المسلمين والمسيحيين المملكة العربية السعودية المنوفية قنا كفر الشيخ مدينة قنا

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