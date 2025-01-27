الإثنين 27 يناير 2025
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اقتصاد

مع اقتراب شهر رمضان، أسعار البلح والتمور في الأسواق

أسعار البلح اليوم،
أسعار البلح اليوم، فيتو

أسعار البلح والتمور في الأسواق، بالتزامن مع استعدادات استقبال شهر رمضان 2025؛ طرح سوق العبور أصناف التمور والبلح في أكبر أسواق الجملة في القاهرة الكبرى، إذ يعتبر شراء البلح ضمن ياميش رمضان خلال الموسم.

<strong>اسعار البلح اليوم</strong>
اسعار البلح اليوم

أسعار البلح والتمور في سوق العبور

وتستعرض «فيتو» أسعار البلح والتمور في سوق العبور؛ في السطور الآتية: 

<strong>اسعار البلح اليوم</strong>
اسعار البلح اليوم

أسعار البلح في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح رملي من 14 إلى 16 جنيهًا.
  2. تراوح سعر البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيهًا للكيلو.
  3. تراوح سعر بلح ثلاجة من 14 إلى 16 جنيهًا.
  4. تراوح سعر بلح شامية من 17 إلى 43 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح ابريمي من 14 إلى 36 جنيهًا.
<strong>أسعار البلح اليوم</strong>
أسعار البلح اليوم

سعر البلح في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح مركابي من 16 إلى 46 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بلح أبيض غزال من 20 إلى 45 جنيهًا.
  3. تراوح سعر بلح عينات من 20 إلى 45 جنيهًا.
  4. تراوح سعر بلح ألبان من 20 إلى 45 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح وردة من 20  إلى 45 جنيهًا.
<strong>أسعار البلح اليوم</strong>
أسعار البلح اليوم

أسعار التمور في سوق العبور

  1. تراوح سعر بلح برتموتة من 30 إلى 54 جنيهًا.
  2. تراوح سعر بلح أسواني من 16 إلى 44 جنيهًا.
  3. تراوح سعر بلح سكوتي من 35 إلى 60 جنيهًا.
  4. تراوح سعر بلح جنديلة من 35  إلى 65 جنيهًا.
  5. تراوح سعر بلح قرن غزال من 60 إلى 70 جنيهًا.
<strong>أسعار البلح اليوم</strong>
أسعار البلح اليوم

سعر التمور والبلح في السلاسل الغذائية

وعلى صعيد آخر؛ جاءت سعر التمور والبلح في السلاسل الغذائية؛ كالأتي:

  1. بلغ سعر كيلو البلح الناشف نحو 23 جنيهًا.
  2. بلغ سعر بلح سكوتي نحو 40 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كرتونة تمر وزن 10 كيلوات نحو 503 جنيهات.
  4. بلغ سعر كرتونة بلح وزن 5 كيلوات نحو 180 جنيهًا.
  5. بلغ سعر بلح أسواني ناشف خشاف شعبي نحو 22 جنيهًا.
<strong>سعر البلح اليوم</strong>
سعر البلح اليوم

سعر التمور في السلاسل الغذائية

  1. بلغ سعر بلح حجم وسط نحو 27 جنيهًا.
  2. بلغ سعر البلح جودة عالية نحو 30 جنيهًا.
  3. بلغ سعر بلح فاخر نحو 33 جنيهًا.
  4. بلغ سعر بلح مكبوس نحو 290 جنيهًا وزن 5 كيلوات.
<strong>سعر البلح اليوم</strong>
سعر البلح اليوم

سعر البلح في السلاسل الغذائية

  1. بلغ سعر بلح مكبوس وزن 10 كيلوات نحو 570 جنيهًا.
  2. بلغ سعر بلح عجوة مفروم فاخر نحو 300 جنيه.
  3. بلغ سعر عجوة فاخر وزن 10 كيلوات نحو 580 جنيهًا.
  4. بلغ سعر بلح أسواني جاف نحو 25 جنيهًا.
  5. وتراوح سعر كيلو بلح  جاف/ تمر من 50 إلى 70 جنيهًا.
  6. بلغ سعر كيلو تمر مجدول كلاسيك نحو 198 جنيهًا.

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