حادث مروع لحافلة ركاب يودي بحياة 12 شخصًا جنوب إفريقيا

شهدت مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا حادث سير مأساويًا، أسفر عن مقتل 12 شخصًا، على الأقل، إثر تحطم حافلة ركاب كانت تقل عددًا من المسافرين.

ووفقًا للسلطات المحلية، وقع الحادث في الساعات الأولى من الصباح، عندما فقد السائق السيطرة على المركبة، ما أدى إلى انقلابها واصطدامها بعدة عوائق على الطريق.

وأكد مسؤولون في خدمات الطوارئ أن الحادث أسفر عن سقوط عدد من الإصابات الخطيرة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وتجري السلطات تحقيقًا مكثفًا لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن السرعة الزائدة أو خللًا ميكانيكيًا قد يكونان وراء الكارثة.

وأوضحت شرطة المرور أن ظروف الطريق وقت وقوع الحادث كانت صعبة، بسبب الأمطار الغزيرة التي زادت من خطورة القيادة.

من جانبه، عبّر مسؤولون محليون عن أسفهم للحادث، داعين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة النقل العام والحد من وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية.

كما ناشدت السلطات السائقين توخي الحذر، خاصة في ظل الظروف الجوية غير المستقرة.

وتواصل فرق الطوارئ جهودها في موقع الحادث لإزالة الحطام واستكمال عمليات الإنقاذ، بينما يجري التواصل مع عائلات الضحايا الضحايا.

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