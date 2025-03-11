الثلاثاء 11 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حادث مروع لحافلة ركاب يودي بحياة 12 شخصًا جنوب إفريقيا

حادث سير،فيتو
حادث سير،فيتو

 شهدت مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا حادث سير مأساويًا، أسفر عن مقتل 12 شخصًا، على الأقل، إثر تحطم حافلة ركاب كانت تقل عددًا من المسافرين.

 ووفقًا للسلطات المحلية، وقع الحادث في الساعات الأولى من الصباح، عندما فقد السائق السيطرة على المركبة، ما أدى إلى انقلابها واصطدامها بعدة عوائق على الطريق. 

وأكد مسؤولون في خدمات الطوارئ أن الحادث أسفر عن سقوط عدد من الإصابات الخطيرة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

 

وتجري السلطات تحقيقًا مكثفًا لتحديد الأسباب الدقيقة للحادث، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن السرعة الزائدة أو خللًا ميكانيكيًا قد يكونان وراء الكارثة.
وأوضحت شرطة المرور أن ظروف الطريق وقت وقوع الحادث كانت صعبة، بسبب الأمطار الغزيرة التي زادت من خطورة القيادة.

من جانبه، عبّر مسؤولون محليون عن أسفهم للحادث، داعين إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان سلامة النقل العام والحد من وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية.
كما ناشدت السلطات السائقين توخي الحذر، خاصة في ظل الظروف الجوية غير المستقرة.

وتواصل فرق الطوارئ جهودها في موقع الحادث لإزالة الحطام واستكمال عمليات الإنقاذ، بينما يجري التواصل مع عائلات الضحايا  الضحايا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جوهانسبرج جنوب أفريقيا حافلة ركاب مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا مدينة جوهانسبرج

مواد متعلقة

منتخب مصر يخسر 3-1 أمام جنوب إفريقيا ويودع تصفيات بطولة الأمم للمحليين

أبو ريدة يناقش مع رئيس الاتحاد المالاوي مستقبل كرة القدم في إفريقيا

مصرع ملكة جمال فلوريدا في حادث سير

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن رسميًّا موقفه من خوض مباراة القمة 130

12 رسالة قوية من السيسي للمصريين

أول تعليق من رابطة الأندية بعد بيان الأهلي بشأن أزمة القمة 130

نادي في الدوري الممتاز المصري يكتب على حجرة الملابس: للرجال فقط

عقوبات تنتظر الأهلي حال عدم ذهابه إلى ملعب القمة 130 الليلة

الأهلي يبلغ كولر بعدم خوض مباراة القمة وعقد اجتماع عاجل باللاعبين

كواليس إبلاغ كولر بقرار عدم خوض مباراة القمة 130

5 معلومات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

منوعات

المزيد

مركبة X-37B الأمريكية الغامضة تعود إلى الأرض

عصائر يجب إقلال تقديمها لطفلك حفاظا على صحته

تأثير الأشعة فوق البنفسجية على حركة الغبار فوق القمر

حاملا كرسيا ومخرجا لسانه، خروج غريب لرئيس الوزراء الكندي ترودو من البرلمان (صورة)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء؟

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالدوري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في حرب حديقة الموت

مع الزاهدين، مظاهر من حياة علي بن أبي طالب

هل من يموت في شهر رمضان يعفى من عذاب القبر؟ رد مفاجئ من عالم أزهري (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية