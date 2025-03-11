نادي في الدوري الممتاز المصري يكتب على حجرة الملابس: للرجال فقط

قرر المشرف على الكرة بأحد أندية الدوري الممتاز المصري إغلاق غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم وعلق لافتة عليه (للرجال فقط )، بعد أن ساءت نتائج الفريق وتراجع ترتيبه وأصبح مهدد بالهبوط لدوري المحترفين …

لم يكتف المشرف على الكرة بهذا الإجراء وإنما أخرج عدد من الكراسي في الجراج الذي يركن فيه اللاعبون سياراتهم وطالبهم بتغيير ملابسهم في (البارك ) ووعدهم بإزالة لافتة للكبار فقط بعد تحسن النتائج والعودة من جديد لغرفة الملابس …

وبالرغم من حالة الغضب التي سادت بين اللاعبين على هذا العقاب غير المسبوق إلا أن أحدا منهم لم يعترض ونفذ الجميع القرار ومازالت النتائج لم تتحسن ويحتل الفريق مركز لايليق بنجومه الذين يلعبون له.

ويتواجد في مجموعة الهروب من الهبوط من الدوري المصري كلا من الاتحاد السكندري والجونة وزد وطلائع الجيش وسموحة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، حيث يهبط فريقان هذا الموسم.

مواعيد الجولة الأولى لمجموعة الهبوط بالدوري المصري

الثلاثاء 11 مارس

مودرن سبورت ضد سموحة - 9:30 مساءً - ستاد السلام

الجونة ضد الاتحاد السكندري - 9:30 مساءً - ستاد خالد بشارة

الأربعاء 12 مارس

غزل المحلة ضد زد 9:30 مساءً - ستاد غزل المحلة

الخميس 13 مارس

طلائع الجيش ضد الاسماعيلي 9:30 مساءً - ستاد جهاز الرياضة

إنبي - باي

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