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جامعة أسيوط تنظم مسابقة لاختيار "أجمل ساحة رمضانية" (صور)

ساحات الكليات بجامعة
ساحات الكليات بجامعة أسيوط في رمضان، فيتو

نظّمت إدارة الفنون - قسم الفنون التشكيلية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة أسيوط، مسابقة "أجمل ساحة رمضانية" بين كليات الجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، خلال الفترة من 11 فبراير إلى 3 مارس 2025، على أن يتم التحكيم في المسابقة من 4 إلى 6 مارس 2025، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية.

 

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن المسابقة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز روح الإبداع والابتكار بين الطلاب، وتشجيعهم على إبراز مهاراتهم الفنية في تجميل ساحات الكليات بالأجواء الرمضانية المميزة، مما يعكس الهوية الثقافية والتراثية للشهر الكريم.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن الفعاليات الطلابية، ومنها هذه المسابقة، تُسهم في تنمية روح العمل الجماعي وتعزيز الانتماء بين الطلاب، فضلًا عن توفير بيئة جامعية مبهجة تعكس القيم الإيجابية لشهر رمضان المبارك.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط أن المسابقة تشهد مشاركة 10 طلاب وطالبات من كل كلية، حيث يقدمون تصميمات مبتكرة ومتميزة للساحات الرمضانية تعكس الروح الثقافية والدينية لشهر رمضان المبارك. ويُشجع الطلاب على الإبداع والابتكار في تزيين الساحات باستخدام (الفوانيس، الزينة الرمضانية، المعلقات، الأعلام، الشخصيات الرمضانية، البوابات المزخرفة، والإضاءة) بما يتناسب مع أجواء الشهر الكريم.

جوائز المسابقة الرمضانية بجامعة أسيوط 

تُخصص المسابقة جوائز للمراكز الثلاثة الأولى، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول لأجمل ساحة رمضانية على مبلغ مالي قدره (5000) جنيه، إلى جانب إحياء ليلة رمضانية داخل الكلية الفائزة، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على (4000) جنيه، والمركز الثالث على (3500) جنيه. كما سيتم تقديم دروع تكريمية للكليات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى توزيع شهادات تقدير لجميع المشاركين.

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وتأتي هذه المسابقة تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة أسيوط، بقيادة الدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومحمد جمعة، مدير إدارة الفنون، وشيري وجدي، رئيس قسم الفنون.

وتتكون لجنة التحكيم من الأستاذة غادة سيد، وأروى جلال، وسارة جمال، وهنّ متخصصات في الفنون التشكيلية والأشغال الفنية بإدارة الفنون.

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