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رياضة

خط هجوم ناري، تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الزمالك في القمة 130

كولر
كولر

القمة 130، استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك الليلة في القمة 130 ببطولة الدوري.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الزمالك 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وأشرف داري وكريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات.

الهجوم: أشرف بن شرقي ووسام أبو علي وجراديشار.

كما يفتقد النادي الأهلي للعديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة الزمالك اليوم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

غيابات الأهلي أمام الزمالك في القمة 130 

تضم قائمة غيابات الأهلي عن اللقاء  كل من علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد ومصطفى مخلوف وحمزة عبد الكريم وسمير محمد ويحيى عطية الله وخالد عبد الفتاح وطاهر محمد طاهر وعمر الساعي. 

كما صدرت بعض التعليمات الخاصة بالحضور الجماهيري من قبل الشركة المسؤلة عن تامين القمة 130 المرتقبة اليوم بين الأهلي والزمالك ( حال إقامتها) وذلك من أجل الحفاظ على سلامة الجميع وايضا الخروج بالمباراة الي بر الأمان. 

وجاءت أبرز الممنوعات فى مباراة القمة كالتالي:

- منع اللافتات المسيئة لأى طرف سواء من أطراف المباراة أو خلافه.

- منع الشماريخ والألعاب النارية.

- منع الليزر.

- مواد مسببة للحرائق سواء مواد طلاء أو "بخاخات".

- العبوات الزجاجية والأدوات الحادة.

- الأسلحة والأدوات الحادة.

- طائرات الدرون.

 

وتتجه أنظار متابعي وعشاق كرة القدم داخل مصر والوطن العربي نحو ستاد القاهرة الدولي لمتابعة مباراة القمة 130 بين  الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري الممتاز مساء اليوم الثلاثاء.


موعد مباراة الأهلي والزمالك


وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء في ستاد القاهرة الدولي في افتتاح الجولة الأولي للمرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

 

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي 

 

 وتنقل مباراة الزمالك والأهلي في القمة 130 اليوم الثلاثاء عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.  

 

 

جدول مباريات الأهلي في المرحلة النهائية لمسابقة الدوري 


وحددت رابطة الأندية مباريات النادي الأهلي حامل اللقب في بطولة الدوري المصري حتى نهاية النسخة الحالية.

وجاءت مباريات الأهلي على النحو التالي:

الأهلي والزمالك الثلاثاء ١١ مارس  ٩.٣٠ مساء
الأهلي وبيراميدز السبت ١٢ أبريل ٧ مساء
الأهلي وبتروجيت  الأربعاء ٣٠ أبريل ٧ مساء
الأهلي وحرس الحدود الأحد ٤ مايو ٧ مساء
الأهلي والمصري الخميس ٨ مايو ٩ مساء
الأهلي وسيراميكا الثلاثاء ١٣ مايو  ٤ مساء
الأهلي والبنك الأهلي السبت ١٧ مايو ٧ مساء
الأهلي وفاركو ٢٨ مايو التوقيت يحدد لاحقًا

 

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان

مواجهات الأهلي والزمالك خلال شهر رمضان هي صدام متكرر بين القطبين، حيث التقى الفريقان من قبل في 14 قمة، قبل القمة 130 المقرر أن تقام بينهما اليوم.

 

وشهدت هذه اللقاءات تفوقا أهلاويا في مباريات القمة، حيث نجح المارد الأحمر في تحقيق الفوز في سبع لقاءات، بينما فاز الزمالك في ثلاث مواجهات فقط في الشهر الكريم، حل التعادل بين القطبين في 4 لقاءات.

نتائج الأهلي والزمالك في شهر رمضان 

أولي لقاءات الأهلي والزمالك كانت في شهر رمضان كانت عام 1957، فاز حينها الأهلي علي الزمالك  بهدفين مقابل لاشئ في بطولة الدوري.

وجاءت نتائج الفريقين خلال شهر رمضان كالتالي: 

1957، الأهلي 2ـ0 الزمالك (الدوري الممتاز) 

1965،الأهلي 2ـ2 الزمالك (الدوري الممتاز) 

1985، الزمالك 2ـ1 الأهلي (الدوري الممتاز)

1993، الأهلي 1ـ0 الزمالك (الدوري الممتاز)

2001، الزمالك 2ـ1 الأهلي  (الدوري الممتاز)

2003، الزمالك 1ـ0 الأهلي (الدوري الممتاز)

2004، الأهلي 4ـ2 الزمالك بنتيجة (الدوري الممتاز)

2005، الأهلي 2ـ0 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

2007، الأهلي 1ـ0 الزمالك  (الدوري الممتاز)

2008،،الأهلي 2ـ2 الزمالك  (دوري أبطال إفريقيا)

2012، الأهلي 1ـ0 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

2013، الأهلي 1ـ1 الزمالك (دوري أبطال إفريقيا)

18 أبريل 2021، الأهلي 2-1 الزمالك (الدوري الممتاز)

 10 مايو 2021، الأهلي 1ـ1 الزمالك (الدوري الممتاز)

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كولر الأهلي القمة 130

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