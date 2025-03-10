اتحاد الكرة يوضح في بيان رسمي موقفه من أزمة حكام القمة 130

القمة 130، أصدر اتحاد الكرة المصري قبل قليل بيانا رسميا، يوضح فيه موقفه من أزمة استقدام حكام أجانب لمباراة القمة 130 بين الزمالك والأهلي، وتضمن البيان تأكيد اتحاد الكرة على احترامه لكافة أطرف منظومة كرة القدم المصرية

وجاء نص بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

بيان اتحاد الكرة بشان حكام القمة 130

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم تقديره لكل عناصر منظومة اللعبة وحرصه على الارتقاء بكرة القدم المصرية.

كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم ثقته في الحكام المصريين في الوقت الذي لا يقف فيه عائقًا أمام رغبة أي طرف في الاستعانة بحكام أجانب في بعض مبارياته وفق اللوائح المنظمة لذلك وفي الإطار الزمني المحدد، حتى يتمكن الاتحاد من توجيه المخاطبات الرسمية إلى إدارات الحكام في البلدان المقصودة بالاستعانة بحكامها، وما يتطلبه ذلك من وجود مواعيد رسمية لعملها بعيدًا عن الأجازات الأسبوعية.

أبو ريدة تواصل مع أحمد دياب

كما يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد تم التواصل معه من النائب أحمد دياب رئيس رابطة أندية القسم الأول الذي أبدى رغبته في الاستعانة بحكام أجانب لإدارة بعض مباريات دوري القسم الأول في مرحلته النهائية، إلا أن ضيق الوقت بين إعلان مواعيد الجولة الأولى للدور الثاني وما تتضمنه من مباراة الزمالك والأهلي وبين إبداء هذه الرغبة والموعد المحدد للمباراة حال دون تلبية هذه الرغبة.

كما يدعو الاتحاد المصري لكرة القدم مراعاة ذلك مستقبلًا، بالإضافة إلى دعوة الأطراف كافة للتعامل بإيجابية مع الخطوات التي يتخذها الاتحاد لتطوير التحكيم المصري والتي يثق أنها تسير على الوجه الصحيح.

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