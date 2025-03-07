القومي للبحوث يوضح ضوابط تغذية الأم الحامل وصيامها في رمضان (فيديو)

مع حلول شهر رمضان المبارك، تتساءل العديد من الأمهات الحوامل عن إمكانية الصيام وتأثيره على صحتها وصحة الجنين، وفي هذا السياق، توضح الدكتورة رانيا نبيل صبري، أستاذ صحة الطفل بالمركز القومي للبحوث واستشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، أن صيام الحامل يعتمد بشكل أساسي على حالتها الصحية وقدرتها على تحمل الصيام، مع ضرورة الالتزام بنظام غذائي متوازن يضمن حصولها على السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الكافية.

متى يُنصح بعدم صيام الحامل؟



تشير الدكتورة رانيا إلى أن هناك فترتين من الحمل يُفضل فيهما تجنب الصيام، وهما الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، فخلال هذه الفترة، يكون الجنين في مرحلة التكوين، مما يستلزم تغذية غنية بالفيتامينات والمعادن لضمان نموه السليم، وتحتاج الأم إلى نظام غذائي متكامل يدعم بناء الأعضاء الحيوية للجنين، مثل الجهاز العصبي والقلب والعظام، مما يجعل الصيام غير مستحب في هذه المرحلة.

وكذلك الشهر الأخير من الحمل، ففي هذه المرحلة، يكون الجنين في مرحلة النمو السريع، مما يزيد من احتياجاته الغذائية، وتحتاج الأم إلى كميات أكبر من العناصر الغذائية والسوائل لدعم صحة الجنين والاستعداد للولادة، وهو ما قد لا يتحقق بشكل مثالي مع الصيام، ومع ذلك، تؤكد الدكتورة رانيا أن القرار النهائي يعود إلى قدرة الأم على تحمل الصيام، مع ضرورة استشارة الطبيب المتابع قبل اتخاذ أي قرار.

التغذية السليمة للأم الحامل خلال الصيام



وتوضح الدكتورة رانيا أن الأم الحامل التي تقرر الصيام يجب أن تحرص على تناول وجبتين متكاملتين خلال الإفطار والسحور، مع التركيز على تنوع العناصر الغذائية بدلًا من الكمية.

أهمية البروتينات في تغذية الحامل



تُعد البروتينات عنصرًا أساسيًا لصحة الأم ونمو الجنين، وتشمل البروتينات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء، الدواجن، الأسماك، البيض، ومنتجات الألبان، والتي توفر الأحماض الأمينية الضرورية لتكوين خلايا وأنسجة الجنين، والبروتينات النباتية مثل الفول، العدس، الحمص، الفاصوليا، البسلة، والتي تمد الجسم بالطاقة دون التسبب في زيادة مفرطة بالوزن.



النشويات والدهون: تناولها بحذر



وأشارت أستاذ صحة الطفل بالقومي للبحوث إلى أن النشويات توفر مصدرًا مهمًا للطاقة، ولكن يُفضل اختيار النشويات المعقدة مثل الخبز الأسمر، الأرز البني، البطاطا، والبقوليات بدلًا من النشويات البسيطة التي قد تسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم، ويُنصح بتقليل الدهون المشبعة مثل المقليات والوجبات الدسمة، حيث قد تؤدي إلى زيادة الوزن غير الصحي خلال الحمل.



الفيتامينات والمعادن من الخضار والفواكه

ولفتت إلى أن الخضروات والفواكه تلعبان دورًا أساسيًا في دعم صحة الأم والجنين، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية، مثل فيتامين أ الذي يوجد في الخضروات الورقية مثل الجرجير والبقدونس، الجزر، القرع العسلي، البطاطا، وهو مهم لنمو الجهاز العصبي للجنين، وفيتامين سي الذي يعزز المناعة وامتصاص الحديد، ويوجد في البرتقال، الفراولة، الجوافة، الطماطم، لافتة إلى أن الحديد والكالسيوم أيضا ضروريان لمنع فقر الدم وتقوية العظام، ويتوفران في السبانخ، البروكلي، الحليب، والزبادي.



أهمية السوائل وشرب الماء



وتؤكد الدكتورة رانيا على أهمية تناول كميات كافية من الماء والسوائل بين وجبتي الإفطار والسحور، حيث يساعد ذلك في منع الجفاف، الذي قد يسبب هبوط الضغط والشعور بالإرهاق، وتحسين وظائف الكلى وتجنب احتباس السوائل، والحفاظ على تدفق الدم بشكل جيد للجنين، ونصحت بتجنب المشروبات الغنية بالكافيين مثل القهوة والشاي بكميات كبيرة، لأنها قد تسبب إدرار البول وفقدان السوائل.

نصائح عامة لصيام الحامل بأمان



- تناول وجبة سحور متكاملة ومتوازنة تساعد في الحفاظ على مستوى الطاقة خلال النهار.

- تجنب الإجهاد البدني الزائد والحصول على فترات راحة كافية.

- مراقبة أعراض الجفاف أو انخفاض السكر مثل الدوخة، التعب الشديد، أو الصداع، وفي حال ظهورها يجب كسر الصيام فورًا.

- الحرص على استشارة الطبيب قبل الصيام، خاصة في حال وجود أمراض مزمنة مثل السكري أو فقر الدم.



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