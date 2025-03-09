هل الحامل أو المرضعة ملزمة بالصيام؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

مع دخول شهر رمضان المبارك يتساءل العديد من المسلمين عن أحكام الصيام في شهر رمضان، ولكن يكثر الحديث والجدل حول الأحكام الشرعية عن بعض مبطلات الصيام ويفتي البعض دون علم، ومن أشهر الأمور التى يتجدد الحديث عنها فى رمضان، كل عام، حكم إفطار الحامل في رمضان.

ومن جانبه أجاب الشيخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن المرأة التي أخبرها الطبيب بأنها لا تشفى من المرض مثل السكر أثناء الحمل فيجوز لها الإفطار وعدم الصيام، ويجوز لها أن تخرج الفدية لعدم صيامها.

وأضاف الشيخ "الطويل" لـ “فيتو” أما إذا خافت على نفسها من ضررٍ يلحقها أو يلحق جنينها بسبب الصيام فلها أن تفطر، وتقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرتها فلا يجوز الفدية فقط ويجب عليها الصيام.

حكم صيام المرأة أثناء فترة الحمل

وتتسائل بعض السيدات عن حكم صيام الحامل في شهر رمضان، ومن جانبها قالت دار الإفتاء في وقت سابق: إن كانت المرأة تستطيع الصيام مع وجود الحمل بغير ضررٍ يقع عليها أو على جنينها فيجب عليها الصيام، أما إذا خافت على نفسها من ضررٍ يلحقها أو يلحق جنينها بسبب الصيام فلها أن تفطر، وتقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرتها.

فيجوز للحامل أن تفطر إذا خافت على نفسها أو على جنينها ولا حرج عليها في ذلك؛ لحديث: «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ، وَشَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ». رواه أحمد والترمذي، وتقضي ما أفطرته بعد ذلك.

هل يجوز إخراج كفارة فقط دون الصيام؟

وقال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء: إنه لا يجوز للمرأة الحامل تعويض ما فاتها من صيام بالكفارة فقط، لافتًا إلى أن الحامل مثلها مثل المريض مرض مؤقت وسيزول، وهذا النوع من الأعذار يجب عليه التعويض بالصيام وليس الكفارة.

وأضاف عويضة في وقت سابق خلال صفحة دار الإفتاء ردًّا على سؤال تقول السائلة: (أفطرت رمضان بسبب الحمل، فهل يجوز لي إخراج كفارة فقط دون الصيام؟.

قائلًا: (لا يجوز لأن الحمل والرضاعة يكونا لفترة وتنتهي تلك الفترة يستمر فترة مؤقتة ثم تضعي حملك وتنتهي فترة الرضاعة، فمثلك مثل الرجل الذي أجرى عملية جراحية في نهار رمضان فأفطر أسبوع وشفاه الله فيجب عليه ان يقضي ما عليه بالصيام بعد انتهاء رمضان.

وتابع عويضة: أما الشخص الذي لديه مرض مزمن لا يرجى شفائه أي إنه مستمر معاه لسنوات أو طوال حياته، فهذا الشخص عليه كفارة صيام ولا يجوز له الصوم فإذا نصحه الطبيب بعدم الصيام وخالف تعليمات الطبيب فهو آثم شرعًا.

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