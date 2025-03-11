تساؤلات حول جدوى سفريات وفود وزارة البترول وإهدار مبالغ طائلة من ميزانية القطاع

أثارت سفريات وفود وزارة البترول للخارج تساؤلات عديدة بسبب كثرة أعداد الوفود المبالغ فيها حيث تكلف ميزانية وزارة البترول مبالغ طائلة حيث تنفق الوزارة على تلك السفريات ببذخ في ظل حالة التقشف التي تتخذها الحكومة.

ولكن تتبنى وزارة البترول نهجا جديدا للإنفاق ومنذ تولي كريم بدوي اتبعت سياسة إنفاق مفرطة وخاصة بالمشاركة في المؤتمرات الدولية وما حدث في مؤتمر اديبك الأخير الذي عقد في أبوظبي حيث تكفلت الوزارة بسفر أكثر من ١٥٠ قيادة وهيئاتها وشركاتها وفي مقابل ذلك تعمل علي تقليل الإنفاق علي الشركات الحكومية.

وهذه السياسة لم تكن متبعه في عهد الوزير السابق المهندس طارق الملا والذي كان يكتفي بسفر عدد قليل من المعنيين بقطاع البترول وذلك لحضور المؤتمرات الدولية في العديد من الدول.

سياسة إنفاق مفرطة يتخذها الوزير الجديد منذ قدومه

وأكدت مصادر داخل قطاع البترول ان الوضع الحالي يستلزم اتباع سياسة تقشف لتغطية نقص استثمارات العديد من شركات القطاع العام وفي الوقت الذي يتحتم على وزارة البترول سداد مديونيات الشركات الأجنبية العاملة في مصر آثار انفاق وزارة البترول مليارات من الجنيهات على السفريات هذه التساؤلات.

وفي السنوات الماضية كان يشارك عدد قليل من القيادات في تلك السفريات ولكن منذ تولي المهندس كريم بدوي نجد زيادة ملحوظة في السفريات لعدد كبير من القيادات.

تصارع القيادات على السفر وخاصة رجال المتحدث الرسمي



وتواجد المتحدث الرسمي في كل سفريات الوزير ومعه مجموعة كبيرة من محبيه لم تكن معهودة من قبل.

واشارت مصادر لفيتو إن قطاع البترول يمر حاليا بمفترق طرق في ظل تدهور اوضاع هيئة البترول الماليه وايضا عدد كبير من شركات القطاع التي تعاني من ازمات ماليه وصلت للاستدانه من البنوك علي المكشوف.

أزمة مالية في قطاع البترول وتعثر في سداد الشركات الأجنبية

وأشار أخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن وزارة البترول تعاني من إهدار مالي قيمته 93 مليار جنيه.

وأشار مصدر بالهيئة العامة للبترول اشترط عدم ذكر اسمه إن القطاع يعاني من أزمة مالية كبيرة وكان من المفترض إعطاء الأولية لتسديد الديون الخارجية. للشركات الاجنبية العاملة بالقطاع وذلك لزيادة الإنتاج ودعم تلك الشركات في الاستمرار في عمليات التنقيب عن الغاز وتطوير الحقول البترولية.

وأشارت الأرقام إلى حجم التدهور في الإنتاج والاستيراد والتي عكست هدرا غير مبرر للموارد في ظل تعثر العديد من الشركات البترولية في توفير سيولة مالية لتنفيذ بعض المشروعات المحلية والخارجية.

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