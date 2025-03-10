خبيرة لغة جسد: نظرات حب خجولة بين ويليام وكيت في يوم الكومنولث

كشفت خبيرة لغة جسد لضحيفة "ميرور" البريطانية عن الارتباط القوي بين الأميرة كيت ميدلتون والأمير ويليام خلال حضورهما قداس يوم الكومنولث السنوية في دير وستمنستر.

ووفقًا للخبيرة جودي جيمس، ظهر الزوجان الملكيان إلى جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا في الحدث، وهو الحدث الذي غابا عنه العام الماضي بسبب مشكلات أميرة ويلز الصحية.

الارتباط القوي بين الأميرة كيت ميدلتون والأمير ويليام

وكانت كيت، التي ارتدت معطفًا أحمر من تصميم كاثرين ووكر وقبعة متطابقة من تصميم جينا فوستر، تبدو مشرقة، بينما وصلت مع زوجها ويليام، فقد تمت رؤيتهما وهما يتحدثان ويضحكان معًا قبل بداية القداس.

وبحسب موقع «إرم»، لاحظت جيمس أن لغة جسدهما انتقلت من "التصرفات الموحدة" إلى "الحركة الحرة" في هذا الحدث الرسمي، ما يشير إلى نهج أكثر استرخاء واحترافية.

وكانت تحركاتهما متزامنة، ولكن غير متصلة بشكل مفرط، ما يدل على أنهما في حالة جيدة وإيجابية.

قداس يوم الكومنولث

وابتسامة ويليام الواسعة وتصرفاته العفوية أظهرا فخره المستمر بكيت، على الرغم من أنه امتنع من استخدام أي إشارات دعم مثل التربيتات أو اللمسات.

أما اللحظات التي تقابلا فيها، مثل الجلوس معًا، فقد تميزت بابتسامة ويليام الخجولة واستجابته المرحة لكيت، ما يشير إلى استمرارية العلاقة الحميمة بينهما.

وقبل بدء القداس، تبادل أفراد العائلة المالكة التحيات، بحيث انحت كيت لكاميلا، بينما قبّل ويليام والده الملك تشارلز على خده.

ووفقًا لقارىء شفاه، قال الملك تشارلز لابنه ويليام "من الجيد رؤيتك".

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