القبض على فرد الأمن المسؤول عن كلب الحراسة الذي عقر طالبة بجامعة القاهرة

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض على فرد الأمن الإداري بجامعة القاهرة المسؤول عن كلب قام بعقر طالبة أثناء خروجها من بوابة الجامعة وتحفظت عليه.

كما يواصل رجال المباحث الاستماع لأقوال الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قد حررت سيدة محضرًا ضد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد سامي، رئيس جامعة القاهرة، بعد تعرض ابنتها لعقر كلب حراسة تابع للأمن الإداري بالجامعة أثناء خروجها من البوابة الرئيسية.



تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، يفيد بتلقي بلاغ من مستشفى المنيرة بوصول الطالبة "جنا أ."، بالفرقة الأولى بكلية التجارة، مصابة بعقر في الفخذ الأيمن، وبسؤال والدتها، وجهت اتهامًا بالإهمال لكل من وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة والأمن الإداري، ما تسبب في إصابة ابنتها.

وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.



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