حريق يلتهم محتويات مخزن فى السيدة زينب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق في مخزن خردة بمنطقة السيدة زينب.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق في مخزن خردة بمنطقة السيدة زينب وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص، تبين اندلاع حريق في مخزن خردة، وتمت السيطرة على الحريق واخماده بدون اصابات، وتحرر المحضر اللازم.

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