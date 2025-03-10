السجن المشدد والغرامة لـ6 متهمين في قضايا مخدرات بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بالسجن المشدد ضد 6 متهمين والغرامة 100 ألف، وألزمتهم المصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات، لقيامهم بحيازة المواد المخدرة والاتجار بها، بدائرة مركز مغاغة.

كان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة المخدرات والاتجار بها، مطالبًا بتطبيق مواد قانون العقوبات.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن المنيا بالاشتراك مع مكافحة المخدرات، شنت حملة مكبرة لضبط حائزى المواد المخدرة بمركز شرطة مغاغة،وأسفرت عن ضبط 6 متهمين.

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