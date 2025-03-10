القبض على سائق سيارة تسبب في وفاة عاملين في الصف

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة القبض علي سائق سيارة ميكروباص تسبب في وفاة عاملين اثر اصطدامه بهما بسيارته أثناء سيرهما علي الطريق الصحراوي مستقلين دراجة نارية.

وتم التحفظ علي سيارته المتسببة في الحادث ومن المقرر خضوعه للكشف الطبي عن المخدرات للتأكد من تعاطيه لها من عدمه.

وكان قد تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارا من العقيد محمد العشري مفتش مباحث الصف يفيد فيه، وفاة شخصين وإصابة آخر في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قيادة سائق، 50 عامًا، اصطدم بدراجة بخارية قيادة عامل، 30 عامًا، متوفي، وبصحبته عامل، 13 عامًا، متوفي، وعامل، 19 عامًا، مُصاب بنزيف بالمخ. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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