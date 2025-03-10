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حوادث

مصرع فتاة إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية بالقليوبية

مصرع فتاة اثر تسرب
مصرع فتاة اثر تسرب غاز بالقليوبية،فيتو

لقيت فتاة مصرعها بالاختناق إثر تسرب غاز داخل شقة سكنية فى منطقة عزبة السوق في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وتم نقلها إلى المستشفى وعلى الفور انتقل رجال الإنقاذ والمباحث وشركة الغاز وتم غلق مصدر الغاز وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

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تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بوفاة فتاة أثناء نومها نتيجة لتسرب غاز داخل شقة سكنية فى منطقة عزبة السوق في مدينة بنها وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الواقعة.

وتبين بالفحص وجود تسرب غاز فى الشقة وتم غلق مصدر الغاز وتم نقل فتاة تدعى نعمة محمد بالصف الأول الثانوي متوفية إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى صرحت بالدفن عقب إنتهاء أعمال الصفة التشريحية.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن القليوبية، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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محافظة القليوبية وزيرة التنمية المحلية منال عوض مدينة بنها

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