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حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهمين بسرقة محل مجوهرات بالجيزة

القبض علي متهمين،
القبض علي متهمين، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بسرعة ضبط واحضار المتهمين بسرقة محل جواهرجي بمنطقة المهندسين بالجيزة والاستيلاء على مبالغ مالية قاربت 300 الف جنيه وكمية من المشغولات الذهبية تحت تهديد السلاح.

 

وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وتتبع خطوط سير المتهمين عقب هروبهم من المحل. 

 

سرقة محل مجوهرات بالجيزة

 

تلقت مديرية أمن الجيزة اشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث سطو مسلح على محل جواهرجي في منطقة المهندسين دائرة قسم شرطة العجوزة، وجه اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة بسرعة الانتقال الى مسرح الواقعة وفحص البلاغ.

 

انتقلت قوة أمنية من مباحث العجوزة الى مسرح البلاغ، وتبين دخول مسلحين ملثمين الى محل جواهرجي شهير بداخله 3 خزائن ضخمة تحتوي على كميات من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية، وأن المتهمين هددوا عمال المحل بالاسلحة التي يحملونها واستولوا على أموال ومجوهرات وفروا هاربين.

 

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نيابة الجيزة الجيزة مديرية أمن الجيزة

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