أخبار مصر اليوم: 5 رسائل من السيسي للمصريين بذكرى انتصار العاشر من رمضان.. الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لإصلاح المنظومة الجمركية.. تعيين قيادات جامعية جديدة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين وأشادا بتطورها، وأكدا حرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية.

كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

وأكد الرئيس التونسي دعمه للخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة التي أعدتها مصر، وأكد الرئيسان رفضهما التام لتهجير الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



قالت هيئة الإسعاف المصرية إن العشر الأوائل من شهر رمضان الكريم شاهدة على ما تجسده الأطقم الإسعافية من خُلُقٍ وأمانة، ليس فقط عبر إغاثة وإنقاذ مصابي الحوادث المرورية، بل وعبر صون متعلقاتهم وأماناتهم.

وتمكنت فرق الإسعاف من إعادة أكثر من 340 ألف جنيه من الأموال التي عثروا عليها أثناء مساعدة مصاب على الطريق 51، وهو امتداد لجسر الروبيكي باتجاه العاصمة الإدارية.

وهذه هي الحادثة الثالثة من نوعها خلال رمضان، حيث تم العثور على أكثر من 300 ألف جنيه في بني سويف وأكثر من نصف مليون جنيه في مطروح في حوادث سابقة.

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات في عدة جامعات مثل جامعة بني سويف، جامعة دمنهور، جامعة حلوان، جامعة بنها، جامعة المنوفية، جامعة كفر الشيخ، جامعة مدينة السادات، جامعة سوهاج، جامعة الإسكندرية، جامعة أسوان، جامعة المنصورة، وجامعة القاهرة.



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رسالة إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان، مؤكدًا أن هذا اليوم العظيم يذكرنا بمعناه العميق، متمثلا في صلابة الشعب المصرى وقدرته على صد العدوان ورد الحقوق إلى وطنه مهما كانت التحديات.

وأضاف الرئيس السيسي أننا نستلهم من بطولات قواتنا المسلحة روح العزيمة والتخطيط والإصرار على استرداد الحقوق والتمسك بها.

وأكد التزام مصر بالسلام القائم على العدل، إيمانًا بأن السلام هو المسار الذي يحقق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة.



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لاستعراض الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة للحد من التهريب وإصلاح المنظومة الجمركية.

وأكد رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بتطوير المنظومة الجمركية لتعزيز تنافسية الصادرات وتحسين بيئة الأعمال.



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الحكومة بتسريع تنفيذ مشروعات الإسكان وتوفير وحدات سكنية مناسبة لجميع المواطنين.

جاء ذلك خلال استقباله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمكتبه بالقصر الرئاسي، لمناقشة آخر مستجدات العمل في مشروعات الإسكان، بما في ذلك مشروعات الإسكان للمصريين في الخارج في إطار مبادرتي "بيتك في مصر" و"بيت الوطن".



أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للتغذية، البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي المدعم بعنصر الحديد وحمض الفوليك للوقاية من أنيميا نقص الحديد.

يهدف البرنامج إلى تطبيق سياسات غذائية متطورة تستند إلى أحدث المعايير والتوصيات العلمية، كما يهدف إلى الحد من مشكلات نقص العناصر الغذائية الأساسية، خصوصًا أنيميا نقص الحديد.





اتخذت وزارة البيئة إجراءات قانونية ضد فندق عائم قام بتصريف مخلفات في نهر النيل في الأقصر.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بتحديد هوية الفندق على الفور وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للقوانين البيئية.

و تم تشكيل لجنتين من هيئة شؤون البيئة في أسوان والأقصر للتحقيق في الحادث.

وقضت اللجنة الأولى ثلاثة أيام في تحديد موقع الفندق العائم، بينما قامت اللجنة الثانية، بالتعاون مع الشرطة البيئية، بإجراء فحص شامل.

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