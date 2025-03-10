التموين تطلق البرنامج القومي لدعم الخبز البلدي بالمغذيات

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ووزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للتغذية، البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي المدعم بعنصري الحديد وحمض الفوليك للوقاية من أنيميا نقص الحديد.

وتم الإعلان عن البرنامج خلال احتفالية رسمية حضرها عدد من الشخصيات البارزة، منهم الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور جان بيير دومارجوي الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي، والدكتورة سحر خيري عميد المعهد القومي للتغذية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين والخبراء في مجال الأمن الغذائي والتغذية.

إلتزام الدولة بسياسات غذائية متطورة

وفي كلمته خلال الحفل، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا البرنامج يعكس التزام الدولة بتطبيق سياسات غذائية متطورة تستند إلى أحدث المعايير والتوصيات العلمية.

وأوضح أن رغيف الخبز البلدي المدعم يعد عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي المصري، لذا فإن إضافة المغذيات الدقيقة إليه ستساهم في الحد من مشكلات نقص العناصر الغذائية الأساسية، خصوصًا أنيميا نقص الحديد.

كما أشار وزير التموين إلى أن البرنامج تم تطويره بناءً على رؤية علمية متكاملة، تتضمن تحسين عمليات الإنتاج، وتطبيق أنظمة رقابة صارمة لضمان الجودة، فضلًا عن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز كفاءة المنظومة.

وأكد على التعاون الوثيق مع وزارة الصحة والسكان والمعهد القومي للتغذية لضمان توافق البرنامج مع الاستراتيجيات الوطنية للصحة والتغذية، تحت إشراف الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

البرنامج في إطار رؤية مصر 2030

وأشار فاروق إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع الأمن الغذائي والصحة العامة على رأس أولوياتها، مؤكدًا أن الوزارة تتبنى أفضل الممارسات لضمان تحقيق أقصى استفادة للمجتمع من خلال آليات متابعة وتقييم دقيقة.

كما شدد على أن البرنامج يمثل نموذجًا رائدًا للتعاون الفعّال بين الحكومة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية في دعم منظومة الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

الشكر والتقدير للداعمين والمساهمين

وفي ختام كلمته، وجه وزير التموين الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على دعمه المستمر.

كما أشاد بالتعاون المثمر مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، وكافة الجهات الوطنية والدولية التي ساهمت في تطوير هذا البرنامج، إيمانًا بأهمية العمل المشترك لتعزيز الصحة العامة وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.

وأكد أن وزارة التموين ستستمر في تطوير السياسات الغذائية التي تحقق فائدة مستدامة للمواطنين، معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من التقدم في هذا المجال الحيوي الذي يمس حياة الملايين من أبناء الشعب المصري.

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