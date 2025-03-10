5 رسائل من السيسي للمصريين في ذكرى انتصار العاشر من رمضان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد.. نستلهم من بطولات قواتنا المسلحة روح العزيمة والتخطيط والإصرار على استرداد الحقوق والتمسك بها، لتضيف صفحة ناصعة البياض في سجلات تاريخنا الوطني.

وأضاف الرئيس السيسي إن هذا اليوم العظيم يذكّرنا بمعناه العميق: متمثلا في صلابة الشعب المصرى وقدرته على صد العدوان ورد الحقوق إلى وطنه مهما كانت التحديات.

وقال: ونؤكد التزام مصر بالسلام القائم على العدل، إيمانًا بأن السلام هو المسار الذي يحقق الاستقرار والتنمية لجميع شعوب المنطقة.

وتابع: تحية لكل من صنع هذا النصر العظيم، وتحية لشعب مصر الذي يواصل مسيرة البناء بعزم لا يلين، وشموخ يليق بأمةٍ عريقة، بدأ معها التاريخ ويستمر بها المستقبل.



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