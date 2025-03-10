إسعاف القاهرة تسلِّم 340 ألف جنيه أمانات لأسرة مصابة

قالت هيئة الإسعاف المصرية إن العشر الأوائل من شهر رمضان الكريم شاهدة على ما تجسده الأطقم الإسعافية من خُلُقٍ وأمانة، ليس فقط عبر إغاثة وإنقاذ مصابي الحوادث المرورية، بل وعبر صون متعلقاتهم وأماناتهم.

رد أمانات مالية تفوق قيمتها ٣٤٠ ألف جنيه

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية أن الفرق الإسعافية، ردت أمانات مالية تفوق قيمتها ٣٤٠ ألف جنيه، تم العثور عليها أثناء إسعاف مصابة على الطريق ٥١ امتداد كوبري الروبيكي المتجه إلى العاصمة الإدارية، حيث تكفّل الزميلان طه محمد محمد ومهنى أبو زيد عبد السميع بالعمل على رد المبلغ المالي لذوي المصابة عقب إسعافها ونقلها إلى المستشفى.



تُعد هذه الواقعة الثالثة التي يشهدها شهر رمضان الكريم، حيث جاءت الواقعة الأولى من محافظة بني سويف، وتكفّلت أطقمنا الإسعافية فيها برد أمانات فاقت حاجز ٣٠٠ ألف جنيه، ليعقبها مباشرة قيام أطقمنا الإسعافية في محافظة مطروح برد أمانات مالية تجاوزت نصف مليون جنيه، لينسدل ستار العشر الليالي الأولى من الشهر الفضيل بهذه الواقعة، ليصل إجمالي الأمانات التي ردّتها أطقمنا الإسعافية خلال شهر رمضان الكريم إلى أكثر من مليون ومائتي ألف جنيه، والتي تضمنت بعض الحُلي الذهبية.

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