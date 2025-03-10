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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

الدكتور أبوالحسن عبدالموجود إبراهيم أبو زيد، نائبًا لرئيس جامعة بني سويف لشؤون خدمة المجتمع.

الدكتورة إيناس محمد إبراهيم حسن، نائبًا لرئيس جامعة دمنهور لشؤون خدمة المجتمع.

الدكتور أحمد كامل راوي عثمان، عميدًا لكلية الآداب، جامعة حلوان.

الدكتور محمد جمال الدين عبد الحميد، عميدًا لكلية الطب البشري، جامعة بنها.

الدكتور محمد زيدان عبدالحميد محمود، عميدًا لكلية التربية النوعية، جامعة المنوفية.

الدكتور محمود إبراهيم عبدالعزيز طه، عميدًا لكلية التربية، جامعة كفر الشيخ.

الدكتور محمد علي محمد السيد وهدان، عميدًا لكلية التجارة، جامعة المنوفية.

الدكتور ياسر إبراهيم محمد داود، عميدًا لكلية التجارة، جامعة مدينة السادات.

الدكتور سعيد فاروق عبدالقادر موسى رجب، عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة، جامعة مدينة السادات.

الدكتور مؤمن عبد العزيز عبدالحميد أحمد، عميدًا لكلية التربية الرياضية، جامعة سوهاج.

الدكتور أحمد عبدالرحيم حسين عبدالمنعم، عميدًا لمعهد الدراسات العليا والبحوث، جامعة الإسكندرية.

الدكتور خيري أحمد حسين حامد، عميدًا لكلية التربية، جامعة أسوان.

الدكتور محي الدين إسماعيل موسى العلامي، عميدًا لكلية التربية النوعية، جامعة المنصورة.

الدكتور زغلول عباس حسنين علي، عميدًا لكلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان.

الدكتورة مرفت محمد رفعت محمد، عميدًا لكلية التكنولوجيا والتعليم، جامعة بني سويف.

الدكتور حسام الدين أحمد عبدالفتاح محمد علي، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة القاهرة.

الدكتور محمد السيد أحمد الفقي، عميدًا لكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية.

الدكتور أيمن أحمد أحمد شتيوي، عميدًا لكلية الأعمال، جامعة الإسكندرية.

 

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