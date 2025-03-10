البيئة تتخذ إجراءات قانونية ضد فندق عائم ألقى مخلفات في نهر النيل بالأقصر

أعلنت وزارة البيئة عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد أحد الفنادق العائمة الذي ظهر في الفيديو وهو يقوم بإلقاء المخلفات الصلبة في نهر النيل بمحافظة الأقصر، وذلك في استجابة فورية لمقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن الحادثة تعود إلى 5 ديسمبر 2022، حيث حدثت الواقعة أثناء رحلة الفندق العائم من أسوان إلى الأقصر.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بسرعة تحديد موقع الفندق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، وقانون تنظيم وإدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020. وعلى الفور، تحركت لجنتان من جهاز شؤون البيئة بفرعي أسوان والأقصر للتحقق من الواقعة.

تحركات الوزارة لكشف المخالفة

واستغرقت اللجنة الأولى بفرع أسوان ثلاثة أيام للعثور على الفندق العائم أثناء تحركه إلى الأقصر.

وبعد وصوله، قامت اللجنة الثانية بفرع الأقصر، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، بتنفيذ حملة تفتيش مكبرة. وأفاد قبطان المركب بأن الحادثة وقعت في نطاق محافظة أسوان أثناء الرحلة إلى الأقصر. وبعد التفتيش، تم تحرير محضر جنح الأقصر رقم 23176 لسنة 2022 استنادًا إلى المادة 71 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وزارة البيئة تؤكد التزامها بحماية نهر النيل

وأكدت وزارة البيئة استمرار جهودها في حماية نهر النيل من التلوث من خلال تكثيف الحملات التفتيشية، وتطبيق القوانين البيئية بحزم، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان التزام المنشآت بالمعايير البيئية.

كما تعمل الوزارة على تعزيز الوعي البيئي بين المواطنين والعاملين في القطاعات المختلفة، إيمانًا بأن الحفاظ على نهر النيل مسؤولية وطنية مشتركة تضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.

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