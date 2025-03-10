"دور الشباب في بناء الوطن" ندوة تثقيفية بمركز إعلام الفيوم

عقد مركز إعلام الفيوم، لقاء تثقيفيا موسعا بعنوان “دور الشباب في بناء الوطن”، حضرة طلاب كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، ضمن الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز القيم الوطنية وروح الانتماء لدى الشباب.

تعزيز الحوار مع الشباب

وقالت سهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم، إنه من الضرورة تعزيز الحوار المتبادل والتواصل مع الشباب وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية والتفاعل المجتمعي لتحقيق التنمية والحياة الكريمة للجميع وترسيخ قيم الانتماء والمواطنة لديهم.

الهدف من اللقاء

وقال الدكتور أحمد حسني، عميد كلية الخدمة الاحتماعية، إن الهدف من اللقاء تنمية الحس الوطني لدى طلاب الجامعة، وتعريفهم بقيمة الولاء والانتماء والدفاع عن الوطن، لأن الشباب يُعد الفاعل الأول في عملية التنمية في المجتمع، حيث إن الأساس فيها المورد البشري، وبناءً عليه فإن نجاح التنمية في أي مجتمع مرهون بانخراط الشباب بکل انتماءاتهم وشرائحهم في التنمية.

منظومة متكاملة لدعم الشباب من وزارة الشباب والرياضة

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالفيوم عادل فهمي، انه للشّباب دورٌ كبير في تنمية وبناء المُجتمع، ولا يقتصر دورهم على مَجالٍ مُحدّد، بل يتقاطع مع جميع المجالات الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة، ومُختلف قطاعات التّنمية، فمن أهمّ مُميّزاتهم انهم قوّة تغيير مُجتمعيّة، ومن ثّم عليهم واجب المساعدة في دفع التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، وباعتبارهم قادة المستقبل في البلاد، فإنهم يتحملون مسؤولية المساهمة في جعل المجتمع أفضل للجميع، فالشباب يمتلكون طاقة متجددة تمكنهم من العمل الدؤوب والسعي لتحقيق الأهداف، وتجعلهم قادرين على مواجهة التحديات، وتحقيق الإنجازات التي تعود بالنفع على المجتمع.

وتابع: إن وزارة الشباب والرياضة تعمل على بناء منظومة متكاملة تدعم الشباب المصري في رحلته نحو التمكين الاقتصادي والتحول الرقمي، والحرص على التعاون مع مختلف الجهات الفاعلة، التي تمتلك خبرات متميزة في مجال ريادة الأعمال والتبادل الثقافي أملًا في تعزيز فرص الشباب وإعدادهم بشكل أفضل لمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتمكينهم من أدوات العصر الحديث، ولابد من نشر ثقافة الابتكار والتكنولوجيا، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وربط الشباب بمصادر التمويل والمنح لتعزيز قدراتهم التنافسية.من خلال تبني سياسات وبرامج متكاملة، تستهدف الارتقاء بجودة حياتهم وتعزيز مساهمتهم في عملية التنمية.

أهم ركائز تعزيز قيم المواطنة

وقالت الدكتورة نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، أن تثقيف الشباب وتنمية وعيهم الفكري والاجتماعي يعدان من أهم الركائز التي تساهم في تعزيز قيم المواطنة والانتماء وحب الوطن، وأى مجتمع يريد التقدم والاستقرار يجب أن يستثمر فى وعى أجياله الشابة، من خلال التعليم الجيد، ودعم المبادرات الثقافية، وتعزيز القيم الإيجابية التى تزرع حب الوطن والانتماء له، لافتة إلى الدور التشاركي بين المجتمع المدني وجميع مؤسسات الدولة المتمثلة فى قصور الثقافة ومراكز الإعلام والمؤسسات الرياضية ومراكز الشباب في تحقيق هذه الأهداف.

وشددت، على أهمية التعليم والمدارس والجامعات ودورها فى بناء الشخصية المتزنة للأبناء والتى تنبع من القيم الاجتماعية والوطنية ودورها فى تعزيز القيم العليا لغرس حب الوطن وتعزيز الشراكة داخل المجتمع والتعاون من أجل البناء والتنمية وقبول الآخر ونبذ العنف والفكر المتطرف.

توصيات اللقاء التثقيفي

وقالت مروة أبو صميدة مسئول الإعلام بالمركز، وأن اللقاء أوصى الشباب بالمشاركة الفعالة فى العمل التطوعي والأنشطة المجتمعية التى تحقق خدمة وطنهم مثل تقديم الخدمات للمسنين، وذوى الاحتياجات الخاصة، والحملات الخاصة بمساعدة الفقراء والمحتاجين، وحملات التوعية المجتمعية المختلفة بالحفاظ على الأماكن العامة، والحفاظ على مصادر المياه وأهمية الثقافة والمعرفة وغيرها من الأنشطة المختلفة، والعمل على تقديم أفضل ما لديهم من جهد وعرق فى عملهم من أجل الحفاظ على مجتمعهم وازدهاره وقوته، والحفاظ على مقدراته وثرواته الطبيعية وممتلكاته العامة وآثاره التاريخية وغيرها وحمايته ايضا من اى عدوان أو خطر يحيق به سواء أكان داخليا أو خارجيا، والابتعاد عن المفاهيم المغلوطة والخاطئة وعن التعصب والتطرف والأفكار التى من شأنها الأضرار بالمجتمع وتقويض دعائمه وتفتيت تماسكه مما يعمل على إضعافه أو تفكيكه وانهياره.

أيضا حذر الشباب من الانسياق وراء الشائعات والوعي بخطورة حروب الجيل الرابع والخامس والغزو الثقافي والفكري لعقول الشباب الذين هم محور التنمية وأمل المستقبل.

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