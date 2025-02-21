عقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بالتعاون مع كلية الإعلام، مؤتمرًا بعنوان "انعكاسات السياسات الإسرائيلية العدائية على منطقة الشرق الأوسط".

العرابي: مصر لن تتوانى عن التصدى بكل حسم لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

عُقِد المؤتمر في رحاب كلية الإعلام تحت الاستضافة الكريمة الدكتورة هبة شاهين، عميد الكلية، والدكتورة سلوى سليمان، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور عدد من رؤساء الشُعب العلمية بالمركز ولفيف من الأكاديميين وحشدٌ من طلاب الجامعة.

وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وغادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم العبد، مدير المركز ومقرر المؤتمر.

شارك في المؤتمر الوزير سعادة السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، ومحمد سالمان، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.

استهلت المؤتمر د. هبة شاهين، مرحبة بالحضور، حيث أشادت بالدور الريادي والتثقيفي الذي يضطلع به مركز بحوث الشرق الأوسط من خلال ما يعقده من مؤتمرات وندوات تستهدف رفع الوعي الثقافي والسياسي لدى الشباب الجامعي ومناقشة أهم قضايا الساعة، معربة عن شكرها للضيفين الكبيرين.

وأعرب حاتم العبد، عن عميق شكره وجزيل امتنانه لكلية الإعلام لاستضافتها لهذا المؤتمر الهام ودعمها المتواصل لمركز بحوث الشرق الأوسط،

كما أكد على أهمية موضوع المؤتمر الذي يتناول واحدة من أهم القضايا الراهنة، ألا وهي القضية الفلسطينية التي تمس الأمة العربية برمتها، ولهذا كان لزامًا الاستعانة بالقيمة والقامة ورائد الدبلوماسية المصرية وأحد روادها معالي الوزير سعادة السفير محمد العرابي، لما يتمتع به من خبرات ثرية وباع طويلة في المجال السياسي والدبلوماسي وقضايا الشرق الأوسط، كذلك الدكتور محمد سالمان، الذي يعد من أبرز الأكاديميين والمحللين السياسيين المحنكين على المستوى المصري والعربي.

وفي كلمته أشار سعادة السفير محمد العرابي، إلى ان القضية الفلسطينية قد دخلت بالفعل منعطفًا خطرًا مغايرًا تمامًا لكل المحطات السابقة لعملية السلام، حيث بات هناك تهديدًا مباشرًا وصريحًا بحل دولة فلسطين.

وأكد أن موقف مصر صارم وصريح إزاء التهديدات الراهنة، وأنها لطالما استقبلت الأشقاء العرب من كافة البلدان، إلا إنها لم ولن تقبل مطلقًا تهجير فلسطيني واحد من أراضيه، وأنها سوف تتصدى بالمرصاد لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد سالمان، عن خطورة الأوضاع الحالية، وأن السياسات الإسرائيلية العدائية أدت إلى تفاقم الصراع العربي الإسرائيلي، وخلق أجواء من التوتر المستمر، علاوة على تردي الوضع الإنساني داخل الأراضي الفلسطينية وما يعانيه الشعب الفلسطيني من سياسات القهر، والتجويع، والترهيب الممنهجة التي تمارسها القيادات العسكرية الإسرائيلية، هذا علاوة على توسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط، مما زاد من حدة التوتر والتأهب للصراع، فضلًا عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على السياسات الإسرائيلية العدائية والتي تتجاوز عواقبها حدود الأراضي الفلسطينية لتمتد إلى دول الجوار، مهددة أمن وسلام منطقة الشرق الأوسط كافة.

عقب انتهاء كلمات المتحدثين، تم فتح باب النقاش أمام الحاضرين والرد على كافة استفساراتهم.

في نهاية المؤتمر، دعا دكتور حاتم العبد، المصريون إلى الاصطفاف خلف القيادة السياسية والمؤسسات الوطنية، منوهًا أنها لحظة اصطفاف وطني بامتياز، طالبًا من النخبة المثقفة ترسيخ الانتماء في الأوساط المحيطة بهم وأن يبثوا الثقة في القيادة السياسية.

وأهدت العميدة الدكتورة هبة شاهين، ضيفي المؤتمر درع كلية الإعلام ومن جانبه قام الدكتور حاتم العبد، بتقديم شهادات التكريم إليهما، تعبيرًا عن عميق الامتنان وجزيل الشكر لمشاركتهما المثمرة وحضورهما المتميز.

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