"خطة الدولة لدعم مشروعات الشباب والعمل الحر" ندوة النيل للإعلام بالوادي الجديد

نظم مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادي الجديد، التابع للهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحى، اليوم الثلاثاء، ندوة إعلامية بعنوان "خطه الدولة لدعم مشروعات الشباب والعمل الحر"، بمقر كلية الزراعه جامعه الوادى الجديد وبحضور محسن محمد جمال مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد.

تحدث فى الندوة الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كليه الزراعه ومحمد سامى مسئول خدمة العملاء ببنك مصر ورشا محمد مسئول المشروعات متناهية الصغر ببنك مصر والتى شارك فيها عدد من طلبة وطالبات كلية الزراعة وكلية التربية الرياضية.

وافتتحت اللقاء دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، موضحة أهداف الندوة المتمثلة فى شرح خطة الدولة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة واليات تشجيع فكر العمل الحر وعلاقته بتحقيق التنميه المستدامة وأيضا التعرف على الجهات المانحة والتيسيرات المقدمة للشباب.

وفى ذات السياق أوضح محسن جمال مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد، دور قطاع الإعلام الداخلى المتمثل فى مراكز النيل والإعلام بمختلف محافظات مصر فى نشر الوعى الاقتصادى لدى الشباب وآليات تمكينهم من خلال البرامج والأنشطة والحملات الإعلامية التى يطلقها القطاع بشكل دورى بهدف توعية الجمهور بالاحداث المجتمعية بشكل مستمر وآليات التعامل مع قضايا المجتمع.

ودارت محاور الندوة حول دور الدولة فى دعم التعليم العالى وتشجيع البحث العلمى فى مختلف المجالات من خلال التوسع والتنوع فى الجامعات بهدف اتاحه التعليم لكافه المستويات من أبنائها

المبادرات والبرامج الاقتصادية التى اطلقتها الدولة ( مبادرة رواد الأعمال - مشروعك - وظيفتك جنب بيتك- تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ) بهدف تشجيع الشباب على فكر العمل الحر والمشروعات الصغيرة والجهات المانحة للقروض والتيسيرات المقدمة من بنك مصر للشباب الحاصلين على قروض المشروعات الصغيرة.

ودارت التساؤلات خلال الندوة، حول مميزات السداد المعجل للقروض والإجراءات المتبعة فى حالة التعثر فى السداد، وانبثقت مجموعة من التوصيات منها دراسه إمكانية إعطاء فترة سماح للسداد للمشروعات الزراعية وعمل برنامج تدريبى متكامل للطلبة والخريجين يستهدف تنمية مهارات الشباب حول كيفية اختيار فكرة مشروع ناجح وريادة الأعمال والتعريف بالجهات المانحه، هذا وقد أدار اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للإعلام تحت إشراف دعاء سعد مدير المركز.

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