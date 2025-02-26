مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد ينظم ندوة عن القرارات المستحدثة في التعليم

عقد مركز النيل للإعلام بالوادى الجديد التابع للهيئة العامة للاستعلامات قطاع الاعلام الداخلى تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع ندوة حول القرارات المستحدثة فى منظومة التعليم بالتعاون مع قطاع التعليم والتي شارك فيها جمهور متنوع من قطاع التعليم والقطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك فى إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم بما يتفق مع الاحتياجات المعاصرة والتحديات المستقبلية، وتحدث في الندوة وصفى حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية.

واستهلت اللقاء دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد، بتوضيح أهداف اللقاء وشرح دور الهيئة العامة للاستعلامات فى نشر الوعي المجتمعي بأهم القضايا الوطنية وجهود الدولة فى الحفاظ على كيان واستقرار الوطن ودفع مسيرة البناء والتنمية.

وفى ذات السياق، أوضح وصفى حسن مدير إدارة الخارجة التعليمية، أهداف خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم وتحسين جودته موضحا مراحل التطوير سواء أكان فى مرحلة التعليم الأساسى التى شملت التغيير الشامل ومرحلة الثانوية العامة التي شملت نظام التقويم. كما استرشد بتجارب اليابان كنموذج ناجح فى العملية التعليمية وتطبيق بعض السياسات منها داخل العملية التعليمية فى مصر.

وتحدث عن نظام البكالوريا وإيجابياته بالنسبة للطالب والأسرة واضح التحديات التى تواجه تطوير العملية التعليمية وسبل التغلب عليها، مشيرًا إلى جهود محافظ الوادى الجديد، فى التوسع فى إنشاء مدارس دولية ويابانية ومدرسة ستيم بالمحافظة لتوفير عناء السفر وتقليل تكاليف المصروفات الدراسية لأولياء الأمور.

وأدار اللقاء جريس شنودة الاعلامى بمركز النيل للإعلام تحت إشراف دعاء سعد مدير المركز.

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