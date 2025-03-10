الإثنين 10 مارس 2025
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محافظات

إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية

.محافظ الشرقية إزالة
.محافظ الشرقية إزالة 7حالات تعدي بالبناء المخالف-فيتو

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اليوم الإثنين، بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة ٥ حالات تعدي بمساحة ٣٧٧ متر و٢ حالة تعدي بمساحة ١٠ قيراط و٢ سهم بنطاق المحافظة ( الزقازيق - منيا القمح - أولاد صقر). 

إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف في الشرقية

الموجة 25 لازالة التعديات بالبناء

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة،

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأوضح ان ذلك ياتى  تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة والارض الزراعية وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

إزالة 6 حالات تعدي بالبناء على الاراضى الزراعية بمحافظة الشرقية

المحافظة لم تدخر جهدا فى تطبيق القانون 

أشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

 

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