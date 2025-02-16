الأحد 16 فبراير 2025
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محافظات

إزالة 6 حالات تعدي بالبناء على الاراضى الزراعية بمحافظة الشرقية

محافظ الشرقية،فيتو
محافظ الشرقية،فيتو

قامت الاجهزة التنفيذية  والامنية بمحافظة الشرقية اليوم  بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة.

إزالة أبنية مخالفة بالحسينية وههيا وأبو حماد في الشرقية

وكما شنت الاجهزة ذاتها حملة مكبرة أسفرت عن إزالة 5 حالات تعدي بمساحة 535 متر وحالة تعدي على مساحة 4 قيراط بنطاق المحافظة بمراكز ومدن (منيا القمح - أولاد صقر - الزقازيق).

 

 

الهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

 

إزالة 19 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

محاولة التصدى للبناء العشوائي بالشرقية 

أشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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الأجهزة التنفيذية الأجهزة الأمنية محافظة الشرقية قطع المرافق العامة المنازل المقامة بالمخالفة املاك الدولة الموجة 25 لازالة التعديات

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