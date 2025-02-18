الثلاثاء 18 فبراير 2025
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محافظات

إزالة 8 حالات تعد بالبناء المخالف في الشرقية

قطع المرافق وإزالة
قطع المرافق وإزالة 8 حالات تعدي بالبناء بمحافظة الشرقية

قامت محافظة الشرقية  بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة وذلك فى حملة مكبرة  تم فيها  إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 760 متر وحالة تعدي على مساحة 5 قيراط بمراكز ومدن الزقازيق ومنيا القمح وأولاد صقر ومشتول السوق  

إزالة 6 حالات تعدي بالبناء على الاراضى الزراعية بمحافظة الشرقية

 

وقال المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية انه تم التنسيق  الفعلى بين كافة الجهات المعنية وعلى راسهما الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية 

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الموجه الـ 25، لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة وذلك  تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

 

إزالة أبنية مخالفة بالحسينية وههيا وأبو حماد في الشرقية

وأشار محافظ الشرقية الى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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