ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48 ألفًا و467 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 48 ألفا و467 شهيدا منذ السابع من أكتوبر 2023، وذلك بعد وصول 9 شهداء إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ورغم بدء اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل في 19 يناير الماضي، إلا أن إسرائيل تواصل استهداف الفلسطينيين بالرصاص الحي والقصف عبر مسيراتها.

ومطلع مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، في حين تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.

الإعلام الحكومي بغزة: بدء ظهور تداعيات جريمة منع المساعدات

وفي السياق ذاته قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة: بدء ظهور تداعيات جريمة منع المساعدات وإطباق الحصار على قطاع غزة منذ 9 أيام.

وأضاف: شح كبير في مياه الشرب بسبب منع الوقود الذي تشغل به الآبار ومحطات التحلية وبدء نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق.

وتابع: تضاعف معاناة المرضى والجرحى الذين لا يجدون الدواء أو المستهلكات الطبية.

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