بريطانيا تتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي في غزة

قالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، إنها ترفض استخدام إسرائيل للمساعدات الإنسانية كأداة سياسية في قطاع غزة، متهمة إسرائيل بانتهاك القانون الدولي.

بريطانيا تهاجم إسرائيل بسبب غزة

وأضافت الخارجية البريطانية في بيانها إنه "لا ينبغي ربط المساعدات الإنسانية بوقف إطلاق النار أو استخدامها أداة سياسية"، مضيفا أن "وقف دخول البضائع وقطع الكهرباء يهدد بانتهاك التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي".

وكان وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أصدروا في 5 مارس بيانا أكدوا فيه، "دعمهم المستمر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس".

وقال البيان: إن "من الأهمية بمكان أن يستمر وقف إطلاق النار، وأن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن، وأن يتم ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. ونحث جميع الأطراف على المشاركة بشكل بناء في التفاوض على المراحل اللاحقة من الاتفاق للمساعدة في ضمان تنفيذه بالكامل وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم. ونرحب بالجهود المصرية والقطرية والأمريكية في التوسط والسعي إلى الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار".

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