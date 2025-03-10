علي الهلباوي و"حبايبنا" في ليالي التنمية الثقافية الرمضانية

يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي تقديم برنامجه الثقافي والفني احتفالًا بشهر رمضان المبارك، حيث تُقام مساء غدًا (الثلاثاء 11 مارس – 11 رمضان) مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة في مراكز الإبداع التابعة.

فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية غدًا

في قبة الغوري بشارع الأزهر، يحيي الفنان علي الهلباوي وفرقته حفلًا غنائيًا، حيث يقدم مجموعة من الابتهالات والإنشاد الديني الممزوج بالموسيقى الحديثة، في تجربة فريدة تجمع بين التراث والتجديد.

أما بيت السحيمي بشارع المعز، فيستضيف حفلًا لفرقة حبايبنا بقيادة الفنان ماجد سليمان، حيث تقدم الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية والمقطوعات الموسيقية التي تعكس روح الفولكلور المصري.

وفي مركز إبداع الطفل "بيت العيني"، تُقام أنشطة تفاعلية للأطفال، تشمل ورش حكي تحت عنوان "رمضان"، حيث يتم تقديم قصص شيقة عن الشهر الكريم، بالإضافة إلى ورشة أشغال يدوية تهدف إلى تنمية مهارات الأطفال وإبداعاتهم.

بينما يستضيف مركز جمال عبد الناصر بالإسكندرية ندوة تثقيفية بعنوان "أحب الأعمال إلى الله في شهر رمضان"، تتناول فضائل الأعمال الصالحة خلال الشهر المبارك، ودورها في تهذيب النفس وتعزيز الروحانية.

كما يشهد مركز الحرف التقليدية بالفسطاط عرضًا دائمًا لمنتجاته المتميزة، والتي تشمل الخزف، النحاس، الخيامية، الحُلي، والنجارة، حيث يتيح المعرض الفرصة للجمهور للتعرف على الحرف التراثية المصرية واقتناء قطع فنية فريدة تحمل طابع الأصالة والإبداع.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود قطاع صندوق التنمية الثقافية لتقديم تجربة ثقافية وفنية متكاملة، تجمع بين الإنشاد الديني، والفنون التراثية، والأنشطة التفاعلية، لإحياء الأجواء الرمضانية في أجواء من البهجة والإبداع.

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