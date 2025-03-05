التنمية الثقافية ينظم ليلة تأبين لـ عامر التوني بقبة الغوري

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية في التاسعة مساء الجمعة القادم الموافق ٧ رمضان بقبة الغوري بشارع الأزهر، ليلة تأبين للمنشد الراحل عامر التوني مؤسس فرقة المولوية المصرية.

ليلة تأبين عامر التوني

يشارك في الأمسية أسرة الفقيد وزملاءه وأصدقاءه بحضور المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، يرافقه خلالها ويرافقنا الراحل بجسده الحاضر دومًا بصوته وإنشاده بصحبة فرقته المولوية المصرية.

كما سيشهد الحفل كلمات في حب "التوني" من زملائه ومحبيه من المنشدين.

وكان "السطوحي" نعى عامر التوني بكلمات مؤثرة على صفحته الشخصية قائلًا: "خبر مؤلم وصادم، الله يرحم عامر التوني، كان فنان جميل وستظل ذكراه خالدة”.

وفاة عامر التوني

كان المنشد عامر التوني قد رحل مساء الأحد 2 فبراير الماضي، بعد رحلة من الابداع والعطاء الفني اثرى خلالها الساحة الفنية بإحياء التراث الصوفي، تاركًا بصمة خلَّدها انفراده بأدائه الروحاني في إنشاده لأشعار الرومي وابن الفارض وكبار شعراء الصوفية وطرح التراث المولوي المصري بالساحة العالمية مؤكدًا للعالم خصوصية تراث مصر بين الأمم لتأكيد هويتها الثقافية.

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