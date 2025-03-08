السبت 08 مارس 2025
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في أمسية تأبينه، عامر التوني حاضرًا في قلوب جمهوره

المولوية المصرية
المولوية المصرية

 أقام قطاع صندوق التنمية الثقافية وسط حضور كثيف ومشاعر حزينة مساء أمس أمسية رمضانية بقبة الغوري بالأزهر لتأبين المنشد الراحل د. عامر التوني مدير مركز الابداع بقبة الغوري ومؤسس فرقة (المولوية المصرية)،   شارك فيها مجموعة كبيرة من محبيه وجمهوره.
  بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات الذكر الحكيم تلاها عرض فيلم قصير عن مشواره وفلسفته في فنون الإنشاد.
 

وفي كلمته، أشاد المعماري حمدي السطوحي رئيس الصندوق بتجربة التوني الهامة في الانشاد المولوي، واصفًا إياه بالفنان البسيط  صاحب البصمة العميقة العابرة للأزمنة، حيث ظل مهمومًا بتقديم رسالته لجمهوره. 
وقدم أعضاء فرقته (المولوية المصرية) عرضًا فنيًا مصاحبًا لتسجيل غنائي بصوت الفنان الراحل من ألبومه الاخير" يا مليحا".


بعد ذلك توالت الكلمات الصادقة المعبرة عن العلاقات القريبة مع الراحل الكبير، حيث تناول الدكتور أشرف عبد الرحمن استاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون تحليل التجربة الموسيقية لعامر التوني ومشواره الأكاديمي حتى حصوله على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للنقد الفني. 
ثم تحدث الدكتور عشيري دسوقي الطبيب المعالج له وصديق عمره متناولا شرح الحالة الصحية للتوني وذكرياتهما الطويلة.
 

كما أرسل الفنان د. نبيل بهجت استاذ المسرح بجامعة حلوان والمقيم حاليا بالولايات المتحدة كلمة عبر الانترنت- ألقاها الفنان عبد الناصر ربيع مقدم الحفل- ناعيا صديق عمره ومشواره الفني.  وتحدث الشاعر والإعلامي سامح محجوب عن مشاركتهما سويا في نشاط ثقافي متعدد من خلال تزاملهما في العمل بمراكز الابداع.
 

وفي النهاية قدم الفنان أحمد عبد العزيز نجل شقيقة "التوني" كلمة لجمهور الفنان الراحل بإسم أفراد أسرته، عبر فيها عن شكره وتقديره لكل الحضور، معلنًا استمراره في تقديم عروض فرقة المولوية المصرية وحفظ تراث خاله الراحل.

 

حضر الأمسية الدكتور أسامة طلعت رئيس هيئة دار الكتب والوثائق القومية والدكتور علاء فتحي الاستاذ بأكاديمية الفنون ومدير بيت الغناء العربي وجمع كبير من الفنانين والشخصيات العامة والمحبة لفن عامر التوني.

 

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