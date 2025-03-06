حفل "التهامى" ضمن فعاليات صندوق التنمية في رمضان

يواصل قطاع صندوق التنمية الثقافية برنامجه الثقافي والفني بمراكز الإبداع المختلفة، احتفالًا بشهر رمضان المبارك، حيث تُقام مساء السبت الموافق 8 مارس (8 رمضان) مجموعة من الفعاليات المتنوعة التي تجمع بين العروض التراثية والعروض المسرحية الغنائية.

حيث يقدم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر عرضا جديدا لفرقة (التنورة التراثية)، والذي يجسد أحد أقدم الفنون الاستعراضية الصوفية، حيث تستعرض أعمالها بمصاحبة الآلات الموسيقية الشعبية وهي: (الربابة، السلامية، المزمار، الصاجات والطبلة).

أما قصر الأمير طاز بالخليفة، فيستضيف حفل الشيخ محمود التهامي وفرقته الموسيقية.

وفي الاسكندرية، يقدم مركز الحرية للإبداع عرض مسرحي غنائي رمضاني لفريق الشرق بعنوان "ليالي، ومن المقرر أن تبدأ جميع العروض في تمام الساعة التاسعة مساء.

محمود ياسين التهامي

يعد محمود ياسين التهامي من أشهر المنشدين المصريين وله نصيب من الشهرة العالمية، كما قام بتأسيس مدرسة لتعليم الإنشاد الديني والابتهالات والمقامات الموسيقية وفن الصولفيج والتواشيح وعلم التجويد.

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