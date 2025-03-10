الإثنين 10 مارس 2025
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إصابة تركي بجروح خطيرة خلال اطلاقه مدفع رمضان

مدفع رمضان
مدفع رمضان

ذكرت تقارير  إعلامية اليوم الإثنين أن رجلا أصيب بجروح خطيرة، بعد أن انفجرت قنبلة صوتية بيده خلال إعدادها في مدفع  رمضان الذي لا يزال يستخدم في تركيا على نطاق واسع لإعلان موعد الإفطار.

مدفع رمضان في تركيا 

وأثناء استعداد  الرجل  الذي يبلغ من العمر 72  عاما  لموعد الإفطار في بلدة "جورون" بشمال وسط تركيا، عندما وقع الحادث، واستدعى نقله للمستشفى.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الرجل هو المسؤول منذ سنوات عن مدفع رمضان في البلدة التابعة لولاية "سواس"، وقد أصيب بيده ووجهه جراء الانفجار، لكنه حياته ليست في خطر.

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وأضافت أن ضارب مدفع رمضان، يمتلك خبرة تمتد إلى 11 عاما مع تلك المهنة التراثية، ويواصل عمله حتى بعد تقاعده من بلدية منطقته.

وينطلق مدفع رمضان مع غروب الشمس في العديد من المدن التركية، لإعلان موعد الإفطار، بما في ذلك إسطنبول التي تشهد تجمعا للسياح الذي يوثقون تلك العادة الرمضانية العريقة.

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مدفع رمضان تركيا رمضان موعد الافطار

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