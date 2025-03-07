الجمعة 07 مارس 2025
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شاهد، لحظة إطلاق مدفع الإفطار على كورنيش سوهاج

لحظة إطلاق مدفع الإفطار
لحظة إطلاق مدفع الإفطار على كورنيش سوهاج، فيتو

قدمت فيتو بثا مباشرا لإطلاق مدفع الإفطار في محافظة سوهاج، وذلك في سابع أيام شهر رمضان.



وتجمع العشرات من أهالي المحافظة حول المدفع في انتظار لحظة إطلاقه إيذانا ببدء الإفطار بتوقيت محلي محافظة سوهاج فى تمام الساعة 5:58 دقيقة.

 

 وقد شهد كورنيش النيل بمحافظة سوهاج إقبالًا كبيرًا من أبناء المحافظة على مدفع إفطار رمضان، حيث قاموا بالتقاط الصور التذكارية من أمامه مدفع افطار لحظة إطلاق مدفع.

 

ويعود تاريخ مدفع الإفطار في محافظة سوهاج، إلى عصر المماليك، حيث كان يتم حمله ونقله عن طريق الخيل، أما الآن فيتم تحميله ونقله عبر سيارة خاصة بمديرية أمن سوهاج، ويوضع في هذا المكان في شهر رمضان المبارك فقط، ويصل صوته للعديد من المناطق بالمحافظة فهو ذو صوت مرتفع، وينتظره أهالي سوهاج، إيذانًا بالبدء في الإفطار، وسط فرحة عارمة.
 

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