مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط يستقبل 38914 حالة ويجري 53 منظارا خلال شهر

أعلن مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط عن إستقباله ل (٣٨٦٧) مترددا على عياداته المختلفة، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور ياسر فاروق مدير مستشفى الأطفال.

إجراء 53 حالة مناظير في مستشفى الأطفال الجامعي

كما أعلن مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط عن استقباله (٢٢٠٤) مترددًا على الوحدات، و(٦٦٠) حالة دخول بالأقسام المختلفة، بالإضافة إلى إجراء (٥٣) حالة مناظير في الشهر نفسه.

تجديد الحصول على شهادات المطابقة للايزو

في سياق متصل أعلنت مستشفيات جامعة أسيوط عن تجديد الحصول على شهادات المطابقة للايزو ٩٠٠١:٢٠١٥ ISO 9001، لكل من، مستشفى صحة المرأة، ومستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، ومستشفى الأطفال، ومستشفى القلب، ومستشفى الراجحي، ومستشفى جراحة المسالك، وقسم العلاج الخاص بالمستشفى الجامعي الرئيسي، وحصول إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات على شهادة المطابقة للأيزو ISO 9001.



وأشار الدكتور علاء عطية إلى أن الحصول على تجديد الحصول على شهادات المطابقة للايزو ٩٠٠١:٢٠١٥، يعكس مدى الثقة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفيات جامعة أسيوط، مضيفا أن هناك حرص دائما على تطبيق معايير الجودة، مؤكدا على مواصلة تحسين الأداء داخل مختلف المستشفيات الجامعية وتطوير خدماتها، بما يتماشى مع أحدث الممارسات الطبية، مشيدا بالأداء المتميز لفرق الجودة وتفانيهم في العمل.

وأوضح الدكتور طارق المليجي مدير الوحدة المركزية لجودة الرعاية الصحية بجامعة أسيوط أن تجديد الحصول على شهادات المطابقة للايزو ٩٠٠١:٢٠١٥ يأتي يتم بناءا ً على تقارير فريق مؤهل ومدرب دوليا من المراجعين الملتزمين بتقييم المنشآت من خلال عدد من الزيارات التقييمية للمنشأة للتأكد التام من تطبيق معايير الجودة.

وفي هذا الإطار قام الدكتور الدكتور علاء عطية بتكريم عددا من مديري المستشفيات ومسئولي الجودة تقديرا لجهودهم، وذلك على هامش فعاليات البرنامج التأهيلى العام للأطباء الجدد دفعة (٥٨)، التي نظمته الوحدة المركزية لجودة الرعاية الصحية تحت إشراف الدكتور طارق المليجي مدير الوحدة المركزية لجودة الرعاية الصحية، والدكتور محمد سميح حميده مقرر البرنامج، والدكتورة أزهار أحمد يونس زميل تمريض حالات حرجة، وعضو الجودة المركزية، حيث تم تكريم كل من الدكتور أحمد نصر مدير مستشفى صحة المرأة، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد عياد مدير مستشفى القلب، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي، والدكتور ضياء عبد الحميد مدير مستشفى جراحة المسالك، وتسلم نيابه عنه الدكتور مصطفى كامل، والدكتور محمد جميل نائب مدير مستشفى الأطفال للشئون الإدارية والجودة، والدكتورة إيمان نصر الدين نائب مدير المستشفى الرئيسي للشئون الإدارية والجودة.

كما تم تكريم مسئولي الجودة ممثلين في، الدكتور عبد الحكيم عبد الستار نائب مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب لشئون الإدارية والجودة، والدكتور هشام أبو طالب نائب مدير مستشفى صحة المرأة للشئون الإدارية والجودة، والدكتور فرج عبد الحميد مدير إدارة الجودة بمستشفى الراجحي، والدكتورة صفاء محمود مديرة إدارة الجودة بمستشفى القلب.

كما شهد اليوم تكريم خاص لكل من الأستاذ الدكتور هشام عبدالرحيم رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية ممثلا عن القسم لحصول القسم على ثلاث شهادات اعتماد للمعامل (ايزو ١٥١٨٩، الهيئة العامة للاعتمادوالرقابة الصحية، وال CAP )، والدكتورة داليا السرس رئيس قسم الباثولوجي ممثلا عن القسم لحصول القسم على الاعتماد ايزو ١٥١٨٩،، والدكتورة أسماء الدروي مدير إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب عبد الراضي نائب مدير إدارة مكافحة العدوى بالمستشفيات، والدكتور محمد سميح نائب مدير وحدة الجودة المركزية بالمستشفيات الجامعية.

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