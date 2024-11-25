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نائب محافظ أسيوط يرافق مستثمرين لأرض الوادي الأسيوطي لتعزيز التعاون

نائب محافظ أسيوط
نائب محافظ أسيوط في الوادي الأسيوطي، فيتو

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط: إن المحافظة تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وتستوعب العديد من فرص للاستثمار، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي طالت العديد من المواقع ساهم في زيادة هذه الفرص الاستثمارية، وذلك في إطار رؤية شاملة لاستغلال الأصول المهدرة التابعة للمحافظة وغير المستغلة وتعظيم مواردها في ضوء التوجه الحكومي نحو دعم الاستثمار والإنتاج المحلي لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل.

خلق آلاف فرص العمل للشباب على أرض محافظة أسيوط 

 

وكلف محافظ أسيوط نائبه الدكتور مينا عماد بالتنسيق والمتابعة للوصول إلى رواج حقيقي للفرص الاستثمارية المتاحة على أرض المحافظة وتسهيل الإجراءات، مما يساهم في خلق آلاف فرص العمل للشباب وخلق بيئة اقتصادية مزدهرة. 

نائب محافظ أسيوط يتفقد أراضي الوادي الأسيوطي 

وتفقد نائب المحافظ يرافقه عدد من المستثمرين واللواء عبدالله أبوالنجا مستشار المحافظة لشئون الإنتاج والثروة الحيوانية وأحمد شوقي مدير إدارة الإنتاج بالديوان العام، أرض المحافظة بالوادي الأسيوطي لتعزيز التعاون الاستثماري وتقديم فرص الاستثمار الواعدة بالمحافظة.

توصيل خطوط وشبكة المياه المعالجة لمزرعة الوادي الأسيوطي 

وأوضح المحافظ أن مزرعة المحافظة بالوادي الأسيوطي بمساحة 750 فدان من ضمن المشروعات التي يتم تطويرها وإعادة إحيائها بعد ما كانت مهملة منذ ما يقرب من 20 عامًا وغير مزروعة بسبب نضوب المياه في الخزان الجوفي والآبار حيث تم بحث الحلول الممكنة لتوفير المياه لهذه المزرعة لتحقيق أقصى استفادة منها وتم بالفعل توصيل خطوط وشبكة المياه المعالجة للمزرعة وتوزيعها لري كامل المساحة التابعة للمحافظة بجانب مساحات أخرى تصل إلى 10 آلاف فدان وجاري زراعتها للمساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتعظيم الاستفادة منها.

تشغيل شبكات المياه المعالجة لري 255 فدانا من مزرعة الوادي الأسيوطي ( فيديو)

محافظ أسيوط يتابع توصيل شبكة المياه بمزرعة الوادي الأسيوطي

وأكد أبوالنصر حرصه على جذب المزيد من الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة مشيدًا بالفرص والمشروعات الاستثمارية التنموية التي تشهدها مصر في القطاع الزراعي في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإيمانًا برؤية الدولة بحق المواطن في الحصول على احتياجاته من الغذاء الآمن والصحي والمستدام وذلك ضمن خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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