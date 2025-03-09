الأحد 09 مارس 2025
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محافظات

ترخيص 73 منشأة وتشغيل 725 مواطن ومنح 754 شهادة مزاولة مهنة باسيوط

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

استعرض اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جهود مديرية القوى العاملة بالمحافظة خلال شهر فبراير الماضي، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت في مجالات التشغيل والتدريب المهني وتعزيز فرص العمل للمواطنين تماشيًا مع خطة الدولة في تقليل معدلات البطالة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقًا لرؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة.

 

تشغيل 725 مواطنًا في مختلف القطاعات بأسيوط 

 

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم خلال الشهر الماضي تشغيل 725 مواطنًا في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن المديرية بذلت جهودًا كبيرة في توفير فرص العمل بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية داخل وخارج المحافظة.

 

وأكد محافظ أسيوط على الدور الهام الذي تلعبه مديرية العمل بقيادة علي سيد وكيل الوزارة في تقديم خدمات التدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، حيث تم منح 754 شهادة قياس مهارة وكارنيه مزاولة مهنة للمتدربين الذين اجتازوا برامج التدريب والتأهيل المعتمدة في إطار خطة رفع كفاءة الشباب العامل وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي تنفيذًا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل.

 

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المديرية قامت بتدريب 24 متدرب على مهنة النجارة بمدرسة الأمل للصم بنين، ونفذت 17 ندوة وملتقى في مجال السلامة والصحة المهنية، وفي مجال التشغيل الخارجي تم تسليم 10 عقود من الوزارة، بالإضافة إلى 3 عقود تم استخراجها وتسليمها للمواطنين، كما تم تنفيذ حملة مكبرة بمركز القوصية بالإشتراك بين التضامن الإجتماعي والتأمينات والصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء تم خلالها المرور عدد 79 منشأة وإنذار 59 منشأة منهم. 

 

 

كما تم التفتيش على 155 منشأة بأسيوط في مجال السلامة والصحة المهنية، أسفرت عن تحرير 41 محضرًا، فضلًا عن الإشتراك في منح التراخيص ل73 منشأة، وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1267 منشأة يعمل بها 3283 عاملًا، وأسفرت عن تحرير 47 محضرًا بالإضافة إلى تلقى 23 شكوى، في مجال علاقات العمل، وتم إحالة 19 شكوى للجنة القضائية، وتسوية 2 شكوى وجاري البحث في إثنين أخرين. 

عمل أسيوط: تشغيل 828 شابًا ومنح 837 شهادة قياس مهارة وكارنية مزاولة مهنة خلال شهر

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وفي مجال عمل الطفل تم التفتيش على 63 منشأة بأسيوط وتم تحرير 4 محاضر، وفي مجال المرأة تم التفتيش على ساعات العمل في 40 منشأة، كما بلغ عدد المنشآت التي تم التفتيش على الراحات الأسبوعية بها 20 منشأة.

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