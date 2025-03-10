مصرع شخص وإصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بطريقي الكريمات والأوسطي

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية بطريق الكريمات.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الكريمات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مروري، للعمل على رفع حطام الحادث، وتم نقل الجثة والمصابين الى المستشفى، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.

كما أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطى.

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بوقوع حادث أعلى الطريق الأوسطى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة، وإصابة 6 أشخاص، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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