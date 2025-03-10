الإثنين 10 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

حالة الطرق اليوم،
حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الإثنين، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

حالة الطرق اليوم `10 مارس  2025

ورصدت المتابعة الميدانية أحجامًا مرورية متوسطة بكوبري القبة ونفق العروبة، شارع السودان، كوبري 6 أكتوبر، طريق الحرية، كورنيش النيل، شارعي الهرم وفيصل، ومحور جمال عبد الناصر بمنطقة أكتوبر، محور صفط اللبن.

 

الاستعلام عن الحالة الصحية لفتاة صدمتها سيارة بالمطرية

حالة الطقس اليوم الإثنين 10 -3- 2025 بوادي النطرون

زحام مروري بكورنيش النيل وشارعي رمسيس وشبرا مصر ومحور صفط اللبن

وشهدت حركة المركبات زحامًا بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل والبحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن للمتجه إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر وكوبري القبة وكوبري الحليمة.

حالة الطرق اليوم

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

 

وبدورها وزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حالة الطرق اليوم حالة الطرق حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الاثنين حركة السيارات حركة المركبات حركة المرور

مواد متعلقة

ضبط 47 بلطجيا وهاربا من المراقبة وفحص 55 سائقا للكشف عن المخدرات بالمحافظات

تحرير 9 آلاف قضية سرقة كهرباء خلال حملات على المحال والعقارات بالمحافظات

لوحة عربيتك باسمك، مصدر أمني يكشف إجراءات وخطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة.. وكيفية اختيار وتشكيل لوحة معدنية خاصة ليتم بيعها بعد ذلك؟

تهريب مواد مخدرة وهجرة غير شرعية أبرزها، أمن المنافذ يحرر 72 قضية متنوعة خلال يوم

القبض على 6 تجار مخدرات بحوزتهم 5 قطع سلاح ناري في حملة أمنية بأسوان

أخبار الحوادث اليوم، العثور على جثة عامل دليفرى بمرسى مطروح، مقتل شاب فى مشاجرة مع صديقه بالبحيرة، استئناف رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة، إحالة 4 مسئولين بالسيرك القومي للمحاكمة

القبض على 6 أشخاص تورطوا فى مشاجرة بمطعم شهير برمسيس

رادارات المرور ترصد 544 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة خلال 24 ساعة
ads

الأكثر قراءة

أخبار مصر: صدمة في الزمالك قبل مواجهة الأهلي، انخفاض كبير بأسعار اللحوم، شلل في حركة الطيران الألماني، محاكمة الشيف الشربيني وزوجته

سعر السمك اليوم، الجمبري يرتفع 40 جنيهًا في سوق العبور

قائمة منتخب مصر المتوقعة لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون في تصفيات كأس العالم

ارتفاع الليمون والملوخية والخيار، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

مصطفى يونس يدخل في نوبة بكاء على الهواء، ما السبب؟ (فيديو)

اليوم، أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني وزوجته بتهمة الإهمال

ارتفاع الصويا والأولين، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

تراجع معدل التضخم إلى 12.5% في فبراير 2025

منوعات

المزيد

تويوتا تقرر اليوم إغلاق خطوط إنتاج جديدة لها.. تعرف على السبب

هدد بقتلها، ملاكم سابق ينقذ موظفة بمطار كازاخستان من يد مسلح

دخول الغواصة حوت الرعد الخدمة في سلاح البحرية الياباني (فيديو)

11 مطارا خارج الخدمة، الإضرابات تشل حركة الطيران الألماني

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

كم يبلغ سعر طن القصدير اليوم الأحد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الأحد

بكام كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

قبل القمة الـ 130.. تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 رمضان عام 485 من الهجرة، "الحشاشين" تقتل الوزير نظام الملك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 10 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية