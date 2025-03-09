أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يغرم مصطفى شلبي ويستبعده من القمة.. مصدر يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي.. برونو فيرنانديز يعادل إنجاز محمد صلاح وهالاند

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أثار بودكاست "قعدة زملكاوية"، الذي أطلق نادي الزمالك أولى حلقاته أمس عبر قناته الرسمية على يوتيوب، موجة من الانتقادات بين جماهير القلعة البيضاء.

ويقدّم البودكاست نجم الزمالك السابق محمد صبري، في محاولة لتقديم محتوى حواري يخص النادي، إلا أن ردود الفعل الجماهيرية جاءت سلبية في غالبيتها، حيث انتقد العديد من المشجعين جودة التصوير والديكور، معتبرين أن المستوى الفني لا يليق بمنصة رسمية للنادي.

موتسيبي، وصل إلى القاهرة اليوم الأحد الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” وكان في استقباله بمطار القاهرة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

قام مصطفى شلبي لاعب الزمالك برد فعل سريع عقب قرار الأبيض بتغريمه واستبعاده من مباراة القمة أمام النادي الأهلي لما بدر منه في مباراة الفريق الماضية أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

الدوري المصري، قال مصدر داخل الأهلي إن المغربي يحيى عطية الله مدافع الفريق لن يكون جاهزا للتواجد في معسكر مباراة القمة 130 أمام الزمالك، حيث تم مواصلة استبعاد اللاعب بسبب عدم الجاهزية الفنية بعد تعافيه من الإصابة في عظام الوجه.

انضم النجم الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد، لقائمة مميزة، بعد هدفه في شباك آرسنال.

قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن الجهاز الفني استقر على تغريم مصطفى شلبي لاعب الفريق الأبيض، لما بدر منه في المباراة الماضية أمام مودرن سبورت بكأس مصر واستبعاده من مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

قمة الأهلي والزمالك، أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، في الدوري الممتاز.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت عصر اليوم الأحد على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري، مشاركة أحمد حمدي بعد فترة غياب بسبب الإصابة التي كان يعاني منها بقطع في الرباط الصليبي.

كشف مصدر مقرب من أحمد مصطفى زيزو صانع ألعاب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، حقيقة اتفاق زيزو ووالده مع الأهلي وتوقيع انتقاله للنادي الأهلي.

عزز فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفوزه على حساب ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 28 من البريميرليج.

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