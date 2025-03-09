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رياضة

بعد تغريمه واستبعاده من القمة، شلبي يحذف بايو "لاعبا في الزمالك" من حساباته

مصطفى شلبي
مصطفى شلبي

 قام مصطفى شلبي لاعب الزمالك برد فعل سريع عقب قرار الأبيض بتغريمه واستبعاده من مباراة القمة أمام النادي الأهلي لما بدر منه في مباراة الفريق الماضية أمام مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

 

مصطفى شلبي لاعب الزمالك 

 وحذف مصطفى شلبي صورته الشخصية بقميص الزمالك على صفحاته الرسمية على فيس بوك وانستجرام كما حذف البايو الذي كان مكتوبا فيه "لاعب في الزمالك".

 

اتخانق مع زميله وغادر الاستاد أثناء المباراة، الزمالك يغرم مصطفى شلبي ويستبعده من القمة

 وكان مصدر داخل نادي الزمالك قال: إن الجهاز الفني استقر على تغريم مصطفى شلبي لاعب الفريق الأبيض، لما بدر منه في المباراة الماضية أمام مودرن سبورت بكأس مصر واستبعاده من مباراة القمة أمام النادي الأهلي.

 

وأشار المصدر إلى أن قرار تغريم مصطفى شلبي واستبعاده من مباراة القمة جاء بسبب اعتراض اللاعب على تبديله في مباراة مودرن سبورت ورفضه الجلوس على مقاعد البدلاء عقب استبداله.

 

وقال: اللاعب غادر الملعب ورفض الجلوس على مقاعد بدلاء الزمالك مما أثار غضب بيسيرو الذي قرر تغريمه واستقر على استبعاده من مباراة القمة أمام النادي الاهلي كقرار تأديبي.

 

وأشار المصدر إلى أن تغريمه أيضا جاء بسبب "خناقته" مع زميله في الفريق ناصر ماهر خلال مجريات الشوط الأول من مباراة الزمالك ومودرن سبورت، بشكل غير لائق.

 

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي المقبلة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمسابقة الدوري، والتي تقام مساء يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة 

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل في ستاد القاهرة الدولي وتنقل عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.  

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