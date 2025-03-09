غيابات بالجملة تضرب الأهلي أمام الزمالك في القمة 130

قمة الأهلي والزمالك، أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، في الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة النادي الأهلي لمواجهة الزمالك غياب العديد من نجوم الفريق والتي علي رأسها محمد مجدي أفشة وعلي معلول.

غيابات الأهلي أمام الزمالك

وجاءت قائمة غيابات الأهلي مكونه من: يحيى عطية الله، على معلول،طاهر محمد طاهر، كريم فؤاد، المغربي رضا سليم، سمير محمد، مصطفي مخلوف،عمر الساعي،ياسر ابراهيم، محمد مجدي أفشة وخالد عبد الفتاح.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا، مصطفى العش، رامي ربيعة، أشرف داري، محمد هاني، أكرم توفيق، عمر كمال عبد الواحد.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد رضا، إمام عاشور، كريم وليد نيدفيد، حسين الشحات، محمد عبد الله، أشرف بن شرقي.

الهجوم: جراديشار، وسام أبوعلي.

كولر يستقر على مهاجم الأهلي

وأكد مصدر داخل الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استقر على مهاجم الفريق في مباراة القمة أمام الزمالك.

أضاف: جراديشار سيكون مهاجما للفريق في مباراة القمة بعد تأكد جاهزية اللاعب الطبية للمباراة بعد شكواه مؤخرا من آلام في منطقة الركبة حيث أعلن السلوفيني جاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة القمة.

كما قال مصدر داخل الأهلي: إن الجهاز الفني قرر استبعاد محمد مجدي أفشة لاعب الفريق من قائمة مباراة القمة أمام الزمالك الثلاثاء القادم بسبب عدم الجاهزية الفنية.

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