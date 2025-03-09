موتسيبي يصل القاهرة وأبو ريدة يستقبله في المطار

موتسيبي، وصل إلى القاهرة اليوم الأحد الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” وكان في استقباله بمطار القاهرة هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

عمومية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

وصول موتسيبي جاء قبل أيام على انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم صباح الأربعاء المقبل، من أجل انتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية علمًا بأنه ضمن الحفاظ على المنصب بالتزكية كونه المرشح الوحيد.

إلغاء بند الحد الأقصى للسن في انتخابات كاف

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إلغاء بند الحد الأقصى للعمر، فيما يخص الترشح لانتخابات الكاف، خلال الاجتماع الجاري في أديس أبابا.

وتمت إزالة الحد الأقصى للترشح لرئاسة الكاف من 70 عامًا، مما يعني أن أي شخص في أي عمر يمكنه الترشح.

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